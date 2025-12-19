Siemens Mobility - đơn vị ký hợp tác với VinSpeed - lớn thế nào?

Ngày 17/12, ông Michael Peter, Tổng giám đốc Toàn cầu của Siemens Mobility, đến Hà Nội để ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ với VinSpeed.

Dưới sự chứng kiến của bà Helga Margarete Barth, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, hai bên đã mở ra bước ngoặt cho sự phát triển của đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam. Trực thuộc Tập đoàn Siemens AG (Đức), Siemens Mobility không chỉ là công ty công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới với hơn 175 năm kinh nghiệm, mà còn là nhà cung cấp công nghệ gốc, đặt nền móng cho nhiều hệ thống đường sắt cao tốc hiện đại bậc nhất trên thế giới như Mỹ, Nga, Trung Quốc… Giờ đây, “gã khổng lồ” đã tới Hà Nội, cùng VinSpeed góp phần thay đổi diện mạo giao thông tại Việt Nam.

Công nghệ đi trước thời đại chinh phục châu Âu, Nga, Mỹ…

Nhắc đến Siemens Mobility là nhắc đến thành tích trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao. Siemens Mobility là một trong những nhà sản xuất tham gia nghiên cứu, chế tạo dòng tàu cao tốc InterCity Express (ICE) - niềm tự hào của nước Đức. Hiện tại, công ty có doanh thu 12,4 tỷ euro và có khoảng 43.400 nhân viên trên thế giới.

Theo thỏa thuận với VinSpeed, Siemens Mobility sẽ mang tới Việt Nam Velaro Novo - dòng sản phẩm tàu cao tốc mới và hiện đại nhất, đồng thời cũng là phương tiện sử dụng trong mạng lưới cao tốc ở nhiều nước phát triển như Bỉ, Pháp, Anh, Hà Lan, Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ…

Sự xuất hiện của Velaro với những công nghệ hàng đầu đã mang tới sự thay đổi cho nhiều thành phố trên khắp thế giới. Velaro Novo được thử nghiệm tại Đức trong đoàn tàu ICE-S của Deutsche Bahn, tích hợp hàng trăm cảm biến để thu thập dữ liệu thời gian thực, tạo cơ sở cho việc tối ưu vận hành và bảo trì theo tình trạng thực tế. Tàu được thiết kế với vận tốc thiết kế lên tới hơn 350 km/h, giúp tăng khả năng kết nối giữa các đô thị lớn, mở rộng thị trường lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế dọc theo các hành lang giao thông mới.

Ở Mỹ, Siemens Mobility góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đường sắt cao tốc tại Mỹ với tàu American Pioneer 220, phiên bản Mỹ của Velaro Novo. Đây cũng là công nghệ mới nhất sẽ được Siemens Mobility cung cấp cho VinSpeed tới đây.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup (thứ 5 từ trái qua), ông Phạm Thiếu Hoa, Tổng giám đốc VinSpeed (thứ 6 từ trái qua), và ông Michael Peter, Tổng giám đốc Siemens Mobility (thứ 5 từ phải qua), cùng đại diện hai bên tại lễ ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ đường sắt tốc độ cao.

Bên cạnh tốc độ, American Pioneer 220 được định vị là giải pháp kinh tế và bền vững cho đường sắt cao tốc Mỹ. Nhờ giảm khoảng 15% khối lượng so với các thế hệ trước, tương đương hơn 70 tấn, cùng các công nghệ chế tạo và hàn thân toa tiên tiến, đoàn tàu giúp giảm khoảng 20% chi phí đầu tư và tới 30% chi phí bảo trì.

Đường sắt Nga (RZD) đặt Siemens 8 đoàn tàu Velaro RUS, và sau đó mua thêm 8 đoàn năm 2011 để phục vụ tuyến cao tốc Moscow - Saint Petersburg. Từ năm 2009, những đoàn tàu cao tốc do Siemens phát triển đã kết nối Moscow với Saint Petersburg và Nizhny Novgorod, vận hành tốt trong điều kiện khí hậu cực đoan từ -40 đến 40 độ, giúp rút ngắn hành trình Moscow - Saint Petersburg khoảng một tiếng so với các đoàn tàu trước đó.

Tại Tây Ban Nha, giai đoạn 2001-2005, Renfe (nhà vận hành đường sắt Tây Ban Nha) đặt mua tổng cộng 26 đoàn tàu Velaro E của Siemens. Đây là phiên bản Velaro thiết kế riêng cho Tây Ban Nha - cũng là đoàn tàu nhanh nhất châu Âu thời điểm đó, với vận tốc vận hành 350 km/h. Nhờ hệ thống mới, tuyến tàu cao tốc Madrid - Barcelona (dài 621 km) đã rút ngắn thời gian đi lại giữa hai đô thị lớn nhất Tây Ban Nha xuống dưới 2,5 giờ, khiến lượng khách của vận tải hàng không sụt giảm rõ rệt. Ngoài ra, việc sử dụng tàu Velaro E có thể tiết kiệm 88% phát thải CO2 so với việc di chuyển bằng đường hàng không, tương ứng tiết kiệm khoảng 29.000 tấn CO2 mỗi năm.

Đằng sau cú bắt tay lịch sử của Siemenes và VinSpeed

Từ châu Âu, Nga đến Mỹ, Siemenes Mobility đã đặt nền móng cho nhiều hệ thống đường sắt cao tốc trên thế giới. Nhưng việc Siemenes Mobility hợp tác với VinSpeed - một tên tuổi hoàn toàn mới tại Việt Nam - khiến nhiều người trong giới khá bất ngờ. Thậm chí, việc ông Michael Peter, Tổng giám đốc toàn cầu của Siemens Mobility GmbH, đích thân bay sang tận nơi để ký kết dưới sự chứng kiến của bà Helga Margarete Barth, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, cho thấy Siemens và Chính phủ Đức rất coi trọng sự hợp tác này.

Đặc biệt, hai bên ký kết hợp tác chiến lược, không đơn thuần chỉ cung cấp phương tiện. Đây là thỏa thuận mà theo ông Michael Peter là mang tính trọn gói, bao gồm cả cung cấp công nghệ hạ tầng đường sắt hiện đại và đoàn tàu tiên tiến, nhằm tạo nên chuẩn mực cao nhất cho hệ thống đường sắt cao tốc Việt Nam.

“Cùng với VinSpeed, chúng tôi mong muốn đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong lĩnh vực đường sắt cao tốc”, ông Michael Peter phát biểu tại lễ ký kết.

Việc chọn VinSpeed - đối tác có hậu thuẫn lớn từ Tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu ASEAN - thực tế là một trong những bước đi chiến lược của Siemens Mobility trong việc thúc đẩy sự phát triển tại châu Á. Bởi chỉ khi hợp tác với đối tác mạnh, có khả năng triển khai nhanh và chuẩn xác, công nghệ trứ danh của Siemens Mobility mới có được “dụng võ” và phát huy hiệu quả tối đa.

Chúng ta có quyền kỳ vọng vào việc hàng triệu người trên tuyến giao thông Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ sẽ di chuyển thuận tiện hơn trong tương lai. Đây cũng là bước ngoặt đặt nền móng cho công nghệ đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam, mang tới động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch trên toàn quốc.