Siemens đưa ra triển vọng tích cực trong năm tài chính 2024

Trong năm tài chính 2024, Siemens dự đoán doanh số tăng chậm lại, nhưng vẫn vượt dự đoán của thị trường.

Siemens là công ty công nghệ toàn cầu tập trung vào cơ sở hạ tầng thông minh, tự động hóa và số hóa cũng như các giải pháp di động thông minh. Thông qua phần lớn cổ phần trong Siemens Healthineers, công ty cũng cung cấp công nghệ y tế và các dịch vụ y tế kỹ thuật số.

Siemens là công ty thiết bị công nghiệp đến từ Đức.

Năm nay, Siemens dự kiến ​​mức tăng trưởng doanh thu từ 4% đến 8%, thấp hơn mức tăng 11% ghi nhận trong năm tài chính 2023. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn cao hơn nhiều so với ước tính 3,7% của Sàn giao dịch chứng khoán London.

Công ty cũng dự đoán tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn ở mức trên 1; EPS trước PPA (thu nhập trên mỗi cổ phiếu trước khi phân bổ giá mua), không bao gồm Siemens Energy Investment, dao động từ 10,4 EUR đến 11 EUR.

Siemens đã vạch ra những kỳ vọng đối với các mảng kinh doanh khác nhau trong năm tài chính 2024.

Lĩnh vực công nghiệp kỹ thuật số được dự đoán đạt mức tăng trưởng doanh thu từ 0% đến 3%, kèm theo tỷ suất lợi nhuận từ 20% đến 23%. Lĩnh vực cơ sở hạ tầng thông minh dự kiến ​có mức tăng trưởng doanh thu từ 7% đến 10% và tỷ suất lợi nhuận từ 15% đến 17%. Lĩnh vực cơ động (mobility) được dự đoán đạt mức tăng trưởng doanh thu từ 8% đến 11%, kèm theo tỷ suất lợi nhuận từ 8% đến 10%.

Hội đồng quản trị của hãng công nghệ và kỹ thuật Đức Siemens (ETR:SIE) đã thông báo sẽ trả cổ tức 4,7 EUR vào ngày 13/2, tăng từ mức 4,25 EUR cùng kỳ năm 2023. Điều này thể hiện tỷ suất cổ tức đạt 2,88% - mức trung bình của ngành. Ngày giao dịch không hưởng quyền của đợt trả cổ tức này là 9/2. Hiện tại, cổ phiếu Siemens giao dịch ở mức 163,12 EUR. Trong 52 tuần qua, cổ phiếu công nghệ này có mức thấp nhất 160,6 USD và mức cao nhất 266,04 USD .

Với mức vốn hóa thị trường 129,66 tỷ EUR và tỷ lệ P/E 16,48, Siemens cho thấy vị thế một doanh nghiệp lớn trong ngành và phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của công ty trong tương lai.

Trong năm tài chính 2023 (kết thúc vào ngày 30/9/2023), Siemens ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, lập nhiều kỷ lục mới với doanh thu 77,8 tỷ EUR và lãi ròng 8,5 tỷ EUR.

Thành tích phá kỷ lục trong lịch sử hoạt động kinh doanh của Siemens là doanh thu cả năm tăng 11%, đạt mức cao nhất trong dự báo tăng trưởng của công ty (9-11%). Lợi nhuận và lãi ròng từ mảng kinh doanh công nghiệp đều chạm kỷ lục mới, đạt 11,4 tỷ EUR (so với năm tài khóa 2022 là 10,3 tỷ EUR); biên lợi nhuận của mảng kinh doanh này cũng tăng lên 15,4% (so với năm tài khóa 2022 là 15,1%).

Đơn đặt hàng trong năm tài khóa 2023 tăng 7% đạt 92,3 tỷ EUR (so với năm tài khóa 2022 là 89 tỷ EUR). Doanh thu trong năm tài khóa 2023 tăng 11% đạt 77,8 tỷ EUR (so với năm tài khóa 2022 là 72 tỷ EUR).

Dòng tiền tự do của Siemens đạt mức kỷ lục là 10 tỷ EUR (so với năm tài khóa 2022 là 8,2 tỷ EUR). Lợi nhuận ròng đạt gần như gấp đôi, đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử là 8,5 tỷ EUR (so năm tài khóa 2022 là 4,4 tỷ EUR).

Ông Roland Busch - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Siemens - cho rằng kết quả hoạt động mạnh mẽ của công ty trong quý IV/2023 và triển vọng tích cực cho năm tài chính 2024 đến từ việc Siemens đã tập trung vào việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và tính bền vững cho khách hàng.

Với mảng tự động hóa công nghiệp chủ chốt, Giám đốc tài chính của Siemens - ông Ralf Thomas - dự đoán đà tăng trưởng vừa phải do nhu cầu khá ảm đạm, nhất là ở Trung Quốc và Đức trong nửa đầu năm tài chính 2024. Ông Thomas dự đoán các xu hướng tích cực sẽ xuất hiện vào nửa cuối năm tài chính 2024.

Giá cổ phiếu Siemensđã tăng 65% trong 5 năm qua, vượt qua mức lợi nhuận thị trường khoảng 4,6% (bỏ qua cổ tức).

Trong 5 năm tăng trưởng giá cổ phiếu, Siemens đã đạt mức tăng trưởng thu nhập gộp trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 7,7% mỗi năm. Mức tăng trưởng EPS này chậm hơn mức tăng trưởng giá cổ phiếu 11%/năm trong cùng kỳ.