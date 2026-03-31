ShopeeMart đón nhu cầu cần ngay, muốn nhanh của người dùng đô thị

Khi mua sắm trực tuyến không chỉ để săn giá tốt, mà trở thành cách đáp ứng nhu cầu trong ngày, người dùng đặt kỳ vọng cao hơn với tốc độ giao hàng và sự ổn định của trải nghiệm.

Trong bối cảnh đó, ShopeeMart, sáng kiến mới được Shopee triển khai từ quý I năm nay, cho thấy mô hình giao hàng thiết yếu trong thời gian ngắn dần trở thành một phần rõ nét hơn trong nhịp sống tiêu dùng đô thị.

Khi mua sắm online không chỉ để săn giá

Thương mại điện tử tại Việt Nam tăng trưởng mạnh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng quy mô, cách người dùng mua sắm trực tuyến cũng thay đổi. Nếu trước đây, phần lớn đơn hàng gắn với đợt giảm giá lớn hoặc nhu cầu được lên kế hoạch từ trước, thì nay nhiều nhu cầu phát sinh trong ngày được chuyển dần lên nền tảng số.

Khảo sát gần đây của Milieu Insights cho thấy 65% người tiêu dùng Việt Nam mua sắm trực tuyến ít nhất một lần mỗi tuần. Trong đó, 41% tăng tần suất mua sắm và chi tiêu online trong 6 tháng gần đây. Khi việc mua sắm trực tuyến trở nên thường xuyên hơn, người dùng bắt đầu quan tâm nhiều đến yếu tố liên quan trải nghiệm dịch vụ, trong đó có tốc độ giao hàng, chất lượng sản phẩm và sự ổn định của nền tảng.

Sự thay đổi này phản ánh thực tế: Người dùng không còn tìm đến thương mại điện tử chỉ vì giá tốt hay nhiều lựa chọn hơn. Khi mua sắm online trở thành hành vi lặp lại thường xuyên, kỳ vọng dành cho nền tảng cũng cao hơn. Họ muốn đặt hàng nhanh, nhận hàng sớm, đồng thời trải nghiệm vẫn đủ nhất quán để quay lại mua sắm vào lần sau.

Từ nhu cầu đó, mô hình giao hàng trong thời gian ngắn (quick commerce) có thêm dư địa phát triển, nhất là tại thành phố lớn. Đây không chỉ là bài toán rút ngắn thời gian giao hàng, mà trở thành cách thương mại điện tử mở rộng vai trò - từ kênh mua sắm có kế hoạch sang kênh đáp ứng nhu cầu gần như tức thì.

Theo Mordor Intelligence, thị trường “quick commerce” tại Việt Nam ước tính đạt 0,81 tỷ USD năm 2025 và có thể tăng lên 1,32 tỷ USD vào năm 2030. Trong đó, nhóm thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu chiếm hơn một nửa doanh thu năm 2024, cho thấy mô hình giao nhanh gắn chặt với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Người dùng ưu tiên trải nghiệm mua sắm trực tuyến có thể đáp ứng nhanh nhu cầu tiêu dùng thiết yếu phát sinh trong ngày.

Điều này cũng lý giải vì sao tốc độ giao hàng ngày càng trở thành một phần trong tiêu chuẩn dịch vụ, thay vì là lợi thế cộng thêm. Với mặt hàng liên quan trực tiếp đến bữa ăn gia đình hay nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, người dùng không chỉ muốn mua online cho tiện, mà còn cần hàng giao đủ sớm để phục vụ đúng thời điểm.

ShopeeMart đón nhịp nhu cầu với giao nhanh trong một giờ

Trong bối cảnh đó, ShopeeMart là ví dụ cho cách nền tảng tiếp cận nhu cầu mua sắm cần ngay, muốn nhanh. Với dịch vụ giao hàng hỏa tốc ưu tiên trong một giờ được thử nghiệm tại TP.HCM và Hà Nội, ShopeeMart hướng đến phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong ngày, đặc biệt ở nhóm hàng thiết yếu cho người dùng đô thị.

Theo Shopee, ngành hàng được người dùng ưa chuộng trên ShopeeMart gồm thịt, trái cây và thực phẩm đông lạnh. Đây là nhóm hàng có tần suất mua lặp lại cao, gắn trực tiếp với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, nên tốc độ giao hàng có ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm.

Kênh ShopeeMart nhằm đáp ứng nhu cầu cần ngay, muốn nhanh của người dùng.

Tuy nhiên, giao nhanh chỉ thực sự có giá trị khi đi kèm trải nghiệm ổn định. Điều người dùng mong đợi không đơn thuần là nhận hàng sớm, mà là nhận đúng sản phẩm, đúng thời điểm và chất lượng như kỳ vọng.

Theo dữ liệu từ Shopee, 99,5% đánh giá dành cho dịch vụ giao hàng hỏa tốc ưu tiên trong một giờ là 5 sao. Con số này phần nào cho thấy trong mô hình giao nhanh, yếu tố tạo khác biệt không chỉ nằm ở thời gian ngắn, mà là khả năng biến tốc độ thành trải nghiệm đủ nhất quán để người dùng tin tưởng.

Ở góc độ nguồn cung, hiện có nhiều chuỗi bán lẻ tham gia ShopeeMart như Family Mart, Nutifood, Farmers Market, G-Kitchen, Homefarm… với mạng lưới tại TP.HCM và Hà Nội. Việc có thêm nhà bán quy mô lớn giúp tăng độ phủ hàng hóa và củng cố tính sẵn có của nguồn hàng - yếu tố quan trọng để vừa giao nhanh, vừa đáp ứng nhu cầu người dùng.

Nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của mô hình như ShopeeMart cho thấy thương mại điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh mới - nơi tốc độ giao hàng và sự nhất quán trong trải nghiệm dần trở thành thước đo quan trọng bên cạnh giá và khuyến mãi.

Tuy vậy, để đáp ứng kỳ vọng của người dùng, bài toán không chỉ nằm ở việc giao nhanh, mà đòi hỏi nền tảng phải bảo đảm nguồn cung đủ sâu, danh mục hàng hóa đủ rộng, quy trình xử lý mượt mà và khả năng phối hợp giao nhận trong khung giờ cao điểm.

Khi nhịp sống đô thị ngày càng đề cao sự linh hoạt và tiện lợi, mô hình đáp ứng nhu cầu cần ngay, muốn nhanh được kỳ vọng hiện diện rõ nét hơn trong đời sống tiêu dùng hàng ngày, qua đó góp phần mở rộng vai trò của thương mại điện tử từ kênh mua sắm quen thuộc thành một phần gắn liền với nhịp sống hiện đại.