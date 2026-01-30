Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Shipper bắt tay nhân viên giao hàng nhanh chiếm đoạt gần 275 triệu

  • Thứ sáu, 30/1/2026 15:56 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Shipper công ty giao hàng và nhân viên cùng công ty thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam đối với Cao Tấn Phát (SN 1998, ngụ xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi "Tham ô tài sản", liên quan đến vụ việc Huỳnh Thị Thanh Tú (SN 2002, quê tỉnh Khánh Hòa) cũng bị khởi tố nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi như trên.

Bị can Cao Tấn Phát tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 23/11/2022 đến ngày 24/11/2022, Cao Tấn Phát là nhân viên giao hàng và Huỳnh Thị Thanh Tú là nhân viên xử lý đơn hàng của Công ty Cổ phần Giao hàng nhanh, chi nhánh Bình Phước, địa chỉ khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (nay thuộc xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Huỳnh Thị Thanh Tú có trách nhiệm tiếp nhận, phân chia đơn hàng và thu tiền từ các nhân viên giao hàng (shipper) để nộp về công ty. Tuy nhiên, Tú đã cùng Cao Tấn Phát thu tiền từ các shipper với tổng số tiền gần 275 triệu đồng, nhưng không nộp về công ty theo quy định, mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nguyễn Cảnh/Công an nhân dân

