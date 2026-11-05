Sheraton Hotels & Resorts tôn vinh tinh thần kết nối tại châu Á - TBD

Gatherings by Sheraton kết nối du khách và cộng đồng tại 15 quốc gia châu Á - TBD, không bao gồm Trung Quốc, qua ẩm thực, thủ công, chăm sóc sức khỏe và lối sống bản địa.

Sheraton Hotels & Resorts, thuộc danh mục thương hiệu Marriott Bonvoy, mang đến trải nghiệm văn hóa đa dạng trong chuỗi sự kiện Gatherings by Sheraton: Từ thư pháp Shodō Nhật Bản, chế tác pháp lam, sơn mài và hoa giấy Việt Nam đến khám phá di sản lên men Hàn Quốc.

Được tổ chức định kỳ tại không gian chung của khách sạn, Gatherings hiện thực hóa định vị “Điểm hẹn của thế giới” (The World’s Gathering Place), tạo cơ hội để du khách và người dân gặp gỡ, khám phá, chia sẻ trải nghiệm. Năm nay, 9 chủ đề được các khách sạn cùng đối tác địa phương diễn giải theo bản sắc từng điểm đến. Du khách có thể tìm hiểu vùng đất qua người đang sống tại đó và cộng đồng có thêm không gian chia sẻ văn hóa.

Ông Cristiano Rinaldi, Giám đốc Sản phẩm và Dịch vụ lưu trú khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) Marriott International, cho biết khách sạn là nơi mọi người có thể gặp nhau tự nhiên, dù đi công tác, du lịch hay sinh sống. Với Gatherings, Sheraton mong muốn biến những lần gặp gỡ thường ngày thành kết nối ý nghĩa, mang tới cơ hội để du khách và cộng đồng giao lưu, gặp gỡ.

9 chủ đề kết nối khu vực

Tại Việt Nam, Vietnamese Craft Journey (Hành trình thủ công Việt Nam) được thực hiện cùng Bách Tác Space, thương hiệu kết nối nghệ nhân và làng nghề nhằm gìn giữ, làm mới thủ công truyền thống qua trải nghiệm văn hóa đương đại. Workshop tại 3 khách sạn giới thiệu pháp lam ở TP.HCM, sơn mài tại Hà Nội và hoa giấy Thanh Tiên tại Đà Nẵng để người tham gia tự tay tạo sản phẩm.

Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa.

Ở Indonesia, Finish-Line Maxxing kết hợp văn hóa chạy bộ với phục hồi và cà phê địa phương. After Five tại Malaysia và Singapore biến thời điểm tan làm thành dịp giao lưu qua ẩm thực, sáng tạo và biểu diễn trực tiếp. Offline Sabai Social tại Thái Lan giới thiệu hoạt động chăm sóc sức khỏe không màn hình. Golden-Hour Social tại Australia, Fiji, Maldives, Papua New Guinea và Samoa tạo không gian kết nối vào bình minh, hoàng hôn.

Kamayan Collective tại Philippines lấy cảm hứng từ văn hóa ẩm thực cộng đồng; Stillness & Craft tại Nhật Bản tôn vinh sự tĩnh tại trong thao tác thủ công. Fermentation Club tại Hàn Quốc khám phá kimchi, jang và rượu makgeolli. Tại Ấn Độ và Sri Lanka, The Holistic Energy Exchange đưa thực hành điều hòa hơi thở và thảo dược Ayurveda vào không gian giao lưu cởi mở.

Những trải nghiệm nổi bật

Tại Sheraton Saigon Grand Opera Hotel (13/11-16/11), du khách khám phá pháp lam, di sản nghệ thuật gắn với triều Nguyễn, tại Saigon Cafe. Nghệ sĩ Trương Thanh Tùng từ Lam Sắc hướng dẫn người tham gia lựa chọn họa tiết, sắc men và hoàn thiện tác phẩm riêng.

Sheraton Hanoi Hotel (23/11-24/11) tổ chức trải nghiệm sơn mài tại Sheraton Garden cùng nghệ sĩ Dương Đức Mạnh từ Lamphong Studio. Du khách tìm hiểu kỹ thuật mài để hé lộ lớp màu, thực hành cẩn trứng trên lót ly sơn mài và mang sản phẩm về làm kỷ niệm.

Toàn cảnh Sheraton Hanoi Hotel.

Tại Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa (27/11-29/11), Retreat Lounge trở thành không gian giới thiệu nghề hoa giấy Thanh Tiên gần 300 năm tuổi của Huế. Nghệ nhân Phan Ngọc Hiếu từ Maypaperflower hướng dẫn nhuộm màu, lắp ghép cánh hoa, tạo tác phẩm mang cảm hứng Huế đương đại.

Trong khu vực, Sheraton Kagoshima giới thiệu trải nghiệm thưởng thức danh trà đặc sản địa phương. Sheraton Grand Sydney Hyde Park kết hợp ngắm hoàng hôn trên tầng thượng với tìm hiểu về ong và thưởng thức mật ong vừa thu hoạch. Sheraton Grand Incheon Hotel tổ chức workshop làm bánh mì rượu gạo Hàn Quốc kết hợp ngải cứu đảo Ganghwa.

Qua hợp tác với nghệ nhân và đối tác địa phương, mỗi khách sạn chuyển hóa chủ đề chung thành hoạt động gắn với cộng đồng, đưa truyền thống, kỹ nghệ thủ công và tinh thần phát triển bền vững vào cuộc gặp gỡ gần gũi.

Hoạt động mở ra cơ hội để người tham gia tìm hiểu văn hóa qua thực hành, trò chuyện với nghệ nhân và chia sẻ trải nghiệm. Nhờ đó, mỗi cuộc gặp trở thành dịp khám phá điểm đến từ góc nhìn bản địa.

Không gian kết nối tại Sheraton.

Tại các khách sạn sở hữu thiết kế mới nhất của Sheraton, khu vực công cộng được kết nối liền mạch, tạo không gian rộng mở để du khách và người dân gặp gỡ. Gatherings hàng tuần duy trì sức hút và hoạt động thú vị, trong khi phiên bản tháng 11 bổ sung trải nghiệm mang dấu ấn địa phương.

Tâm điểm sảnh là Community Table, chiếc bàn dài linh hoạt dành cho làm việc, thưởng thức ẩm thực và giao lưu. Mô hình &More by Sheraton mang đến trải nghiệm ẩm thực xuyên suốt ngày. Các góc Booths tạo sự riêng tư cho trò chuyện, họp mặt thân mật, còn phòng Studio phục vụ nhóm nhỏ. Những yếu tố này đáp ứng nhiều nhu cầu gặp gỡ trong cùng không gian kết nối.