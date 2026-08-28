Sheraton Saigon tiếp nối di sản 23 năm chế tác bánh Trung thu thủ công

Sheraton Saigon Grand Opera Hotel ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu 2026 “Tinh Tú Kỳ Thiên”, tiếp nối hơn 23 năm gìn giữ di sản chế tác bánh Trung thu thủ công.

Không chỉ là bộ sưu tập bánh Trung thu thường niên, “Tinh Tú Kỳ Thiên” đánh dấu chương tiếp theo trong hành trình hơn hai thập kỷ Sheraton Saigon Grand Opera Hotel gìn giữ nghệ thuật làm bánh Trung thu thủ công tại khách sạn.

Kể chuyện mùa trăng bằng nghệ thuật và cảm xúc

“Tinh Tú Kỳ Thiên” được hình thành từ ý niệm mỗi mùa Trung thu đều giống như bầu trời đêm rực sáng, nơi tinh tú cùng hội tụ để tạo nên vẻ đẹp trọn vẹn của khoảnh khắc đoàn viên.

BST “Tinh Tú Kỳ Thiên” tiếp nối hành trình di sản 23 năm chế tác bánh Trung thu của Sheraton Saigon Grand Opera Hotel.

Lấy cảm hứng từ bầu trời đêm rằm, "Tinh Tú Kỳ Thiên" tôn vinh 4 giá trị làm nên món quà mùa trăng xứng tầm: Sự tinh luyện của kỹ nghệ, vẻ đẹp của mỹ cảm, nét hiếm quý của chế tác và giá trị đồng hành vượt thời gian.

Trong bộ sưu tập, chiếc bánh Trung thu hiện diện như vì tinh tú của mùa đoàn viên, còn 4 phiên bản hộp quà mở ra như 4 thiên thể riêng biệt, mỗi thiết kế mang trải nghiệm khai mở và ý nghĩa trao tặng khác nhau.

Mỗi hộp quà đều được chế tác để sau khi bánh được thưởng thức, vẫn hiện diện trong cuộc sống của người nhận như hộp lưu trà, hộp trang sức, nơi cất giữ kỷ vật hay đơn giản là một vật phẩm mang giá trị sưu tầm.

Hơn 2 thập kỷ gìn giữ nghệ thuật chế tác bánh Trung thu thủ công

Nếu “Tinh Tú Kỳ Thiên” là câu chuyện của mỹ cảm thiết kế, thì nền tảng tạo nên bộ sưu tập lại đến từ giá trị được Sheraton Saigon Grand Opera Hotel kiên định theo đuổi suốt gần 23 năm: Nghệ thuật chế tác bánh Trung thu thủ công.

Bếp phó Diệp Nhiêu - người giữ lửa bếp bánh Trung thu tại nhà hàng Li Bai suốt hơn 2 thập kỷ qua.

Kể từ năm 2003, khách sạn duy trì việc sản xuất bánh Trung thu hoàn toàn tại gian bếp Li Bai theo phương pháp cổ truyền Trung Hoa, dưới sự dẫn dắt của bếp phó Diệp Nhiêu – người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề và 23 mùa bánh cùng khách sạn.

Ngày nay, với sản lượng hơn 100.000 chiếc bánh mỗi mùa, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel là khách sạn 5 sao duy nhất tại TP.HCM giữ trọn quy mô sản xuất lớn đến vậy hoàn toàn trong đôi tay đầu bếp - dấu ấn ít nơi làm được và trở thành bản sắc của khách sạn. Với đà tăng trưởng hiện tại, mùa Trung thu 2026 được kỳ vọng đánh dấu cột mốc gần 200.000 bánh được chế tác hoàn toàn thủ công bởi đội ngũ Li Bai.

Một chiếc bánh Trung thu thủ công luôn bắt đầu từ những điều nguyên bản nhất.

Mỗi chiếc bánh Trung thu Li Bai là một phần trong di sản ẩm thực của khách sạn. Lớp vỏ bánh vàng óng chỉ khoảng 1 mm được se hoàn toàn bằng tay, sử dụng nước đường nấu thủ công từ mía, không phẩm màu nhân tạo và chất bảo quản. Mỗi chiếc bánh được nướng 2 lần ở nhiệt độ thích hợp để đạt được kết cấu mỏng nhẹ nhưng vẫn giữ độ mềm, độ ẩm và hương thơm đặc trưng. Không chất bảo quản cũng đồng nghĩa hạn sử dụng chỉ 30 ngày kể từ ngày sản xuất - kết quả tự nhiên của phương pháp chế tác này và cũng là bảo chứng cho sự tươi mới của chiếc bánh thủ công nguyên bản.

8 hương vị trứ danh của mùa đoàn viên

Mỗi mùa trăng, bộ sưu tập bánh Trung thu thủ công của Sheraton Saigon Grand Opera Hotel luôn gồm đúng 8 hương vị.

Tại Sheraton Saigon, khách sạn còn hướng đến truyền lửa tay nghề cho thế hệ tiếp nối, để di sản bánh Trung thu thủ công được lưu truyền mãi mãi.

2 hương vị mặn giữ vai trò nền tảng và không thay đổi qua nhiều mùa trăng. Trong đó, thập cẩm quy tụ 10 nguyên liệu tuyển chọn, cân bằng vị ngọt, bùi và béo - biểu tượng lâu đời của sự sum vầy trên mâm cỗ đêm rằm. Sò điệp XO là hương vị bán chạy nhất của khách sạn qua từng mùa, nơi sò điệp khô hòa cùng xốt XO được nấu thủ công theo đặc sản Quảng Đông.

4 hương vị ngọt mở ra hành trình từ cổ truyền đến đương đại. Hạt sen trắng giữ vị trí kinh điển của mùa trăng với vị ngọt thanh nhã. Hạt sen lá dứa là bộ đôi song hương, nơi vị bùi của sen quyện cùng hương lá dứa thơm mát. Mè đen mang chiều sâu của hạt rang, bùi béo và thơm đằm. Trà Long Tỉnh - danh trà đất Hàng Châu, một trong thập đại danh trà Trung Hoa từng được dâng tiến vua chúa - để lại hậu vị thanh mát, tao nhã.

2 hương vị còn lại là điểm chấm phá đương đại. Nam việt quất đỏ mang vị chua thanh và ngọt dịu của loại quả mọng phương Tây. Thanh yên (Yuzu) với tinh dầu vỏ tạo tầng hương phức hợp giữa bưởi, quýt và hoa cỏ, mang đến vị chua thanh cân bằng độ ngọt và độ béo tinh tế.

Kỹ nghệ chế tác bánh Trung thu được bồi đắp qua thời gian tại Sheraton Saigon Grand Opera Hotel.

Dù chọn hương vị nào, thực khách đều nhận ra dấu ấn chung ở mỗi chiếc bánh: Lớp vỏ mỏng ôm trọn phần nhân mềm mịn để khi thưởng thức, vỏ và nhân hòa quyện rồi tan dần nơi vòm miệng. Xu hướng ẩm thực có thể đổi thay theo từng năm nhưng nét nguyên bản là điều Sheraton Saigon Grand Opera Hotel gìn giữ qua từng mùa trăng.