SHB được vinh danh 'Ngân hàng tiết kiệm tốt nhất Việt Nam 2026'

SHB được Global Banking & Finance Review vinh danh là Ngân hàng tiết kiệm tốt nhất Việt Nam 2026 với nỗ lực đổi mới sản phẩm, nâng cao trải nghiệm và thúc đẩy tài chính toàn diện.

Theo đó, tại Global Banking & Finance Review Awards 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được vinh danh là “Ngân hàng tiết kiệm tốt nhất Việt Nam 2026”.

Giải thưởng do tạp chí tài chính quốc tế Global Banking & Finance Review tổ chức thường niên, nhằm ghi nhận các tổ chức có thành tích nổi bật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng trên toàn cầu, dựa trên quy trình đánh giá minh bạch cùng sự tham gia của hội đồng chuyên gia độc lập.

Dấu ấn từ sản phẩm tiết kiệm linh hoạt

Theo đánh giá của Global Banking & Finance Review, SHB ghi dấu ấn nổi bật tại hạng mục “Ngân hàng tiết kiệm tốt nhất Việt Nam” khi đáp ứng xuất sắc hầu hết tiêu chí xét chọn.

SHB được Global Banking & Finance Review vinh danh là "Ngân hàng tiết kiệm tốt nhất Việt Nam năm 2026".

Ngân hàng sở hữu danh mục sản phẩm tiết kiệm đa dạng, mức lãi suất cạnh tranh, kỳ hạn linh hoạt cùng khả năng tích hợp mạnh mẽ trên nền tảng ngân hàng số. Nhờ đó, khách hàng có thể dễ dàng mở, quản lý và theo dõi các khoản tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi thông qua các kênh trực tuyến và ứng dụng ngân hàng an toàn, thuận tiện.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tích cực, SHB còn chú trọng triển khai các chương trình nâng cao kiến thức tài chính và các hoạt động vì cộng đồng. Thông qua đó, ngân hàng góp phần lan tỏa thói quen tiết kiệm bền vững, khuyến khích người dân và doanh nghiệp nhỏ xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, hướng tới sự phát triển ổn định và thịnh vượng.

Nhà báo Barnali Pal Sinha của Global Banking & Finance Review chia sẻ việc SHB được vinh danh là "Ngân hàng tiết kiệm tốt nhất Việt Nam năm 2026" là minh chứng cho năng lực hoạt động vững mạnh, phát triển các giải pháp tiết kiệm sáng tạo và cam kết nhất quán trong chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm. SHB đã thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt, sự xuất sắc trong vận hành và định hướng rõ ràng trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.

“Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới toàn thể đội ngũ SHB về thành tích nổi bật này”, nhà báo Barnali Pal nói thêm.

Theo đại diện SHB, giải thưởng này tiếp tục khẳng định vị thế của SHB là một trong những ngân hàng uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực huy động và dịch vụ tiết kiệm, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng dịch vụ và hội nhập quốc tế.

“Giải thưởng phản ánh năng lực của SHB trong việc kết hợp giữa nền tảng tài chính vững mạnh, đổi mới công nghệ và sự thấu hiểu khách hàng để tạo ra các giải pháp tiết kiệm phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế số. Đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển của SHB từ một ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính truyền thống trở thành đối tác đồng hành cùng khách hàng trên toàn bộ hành trình quản lý và gia tăng giá trị tài sản”, đại diện SHB chia sẻ.

Nâng tầm trải nghiệm, mang đến giá trị bền vững cho khách hàng

Những năm gần đây, nhu cầu của khách hàng với sản phẩm tiết kiệm đã thay đổi. Bên cạnh lãi suất, khách hàng ngày càng quan tâm đến sự linh hoạt, thuận tiện và khả năng hỗ trợ các mục tiêu tài chính dài hạn.

Với vị thế ngân hàng TMCP tư nhân top 5 Việt Nam, SHB không ngừng đổi mới dịch vụ tiết kiệm theo hướng toàn diện, an toàn và lấy khách hàng làm trung tâm. Ngân hàng triển khai các sản phẩm tiết kiệm theo mục tiêu, gửi góp tự động và theo dõi tích lũy trực tuyến, giúp khách hàng chủ động hơn cho các kế hoạch như mua nhà, giáo dục hay nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, tiết kiệm rút gốc linh hoạt giúp khách hàng xử lý nhu cầu tài chính phát sinh mà vẫn tối ưu lợi ích sinh lời. Trên nền tảng SHB SAHA, khách hàng có thể mở, quản lý, theo dõi tiết kiệm, sử dụng công cụ quản lý tài chính cá nhân, hoàn thưởng, cầm cố sổ trực tuyến và nhận cảnh báo giao dịch trên cùng một nền tảng số.

SHB đang chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, định hướng trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.

Không chỉ ở lĩnh vực tiết kiệm, SHB còn ghi dấu ở nhiều mảng dịch vụ khác, đặc biệt là giải pháp tài chính dành cho tiểu thương và hộ kinh doanh. Ngân hàng vừa được The Asian Banker vinh danh với giải pháp tài chính tiêu biểu cho phân khúc này, ghi nhận nỗ lực thiết kế sản phẩm sát nhu cầu thực tế và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính.

Thời gian qua, SHB cũng liên tiếp được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh, như Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín và 4 giải thưởng tại Asian Banking & Finance Awards 2026. Những ghi nhận này phản ánh năng lực tài chính, chất lượng dịch vụ, uy tín thương hiệu và nỗ lực đổi mới của SHB trong việc tạo giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, SHB tập trung phát triển hệ sinh thái khách hàng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hướng tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”. Ngân hàng triển khai định hướng công nghệ “5 First”, gồm Data & AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First, làm nền tảng xây dựng ngân hàng số hiện đại, an toàn và linh hoạt.

Đến năm 2030, SHB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và thuộc nhóm dẫn đầu trong cung ứng vốn, sản phẩm, dịch vụ tài chính cho khách hàng doanh nghiệp chiến lược, SME và khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB hướng tới vị thế ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.