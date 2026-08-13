Ông Đỗ Quang Vinh tham gia Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), được bầu làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Việc kiện toàn nhân sự được thực hiện tại hội nghị lần thứ ba, Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII. Trên cương vị mới, ông Đỗ Quang Vinh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, trách nhiệm; đóng góp vào nâng cao chất lượng hoạt động của hội, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy sáng kiến mang lại giá trị thiết thực cho hội viên cũng như nền kinh tế.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là mạng lưới kết nối rộng lớn của cộng đồng doanh nhân trẻ toàn quốc. Qua nhiều nhiệm kỳ, hội triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đào tạo, phát triển hội viên, an sinh xã hội và tôn vinh doanh nhân trẻ tiêu biểu; qua đó góp phần nâng cao vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự phát triển kinh tế - xã hội.

Sự tham gia của những doanh nhân đang trực tiếp quản trị và thúc đẩy chuyển đổi tại doanh nghiệp lớn được kỳ vọng bổ sung thêm góc nhìn thực tiễn cho hoạt động của hội, nhất là lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, kết nối hệ sinh thái và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Doanh nhân trẻ với tư duy đổi mới và khát vọng cống hiến

Sinh năm 1989, ông Đỗ Quang Vinh hiện giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc SHB và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

Trước khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, ông có thời gian học tập, làm việc tại nước ngoài và tích lũy kinh nghiệm trong quản trị tài chính, đầu tư, chuyển đổi số, điều hành doanh nghiệp. Ông tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia (Anh), công tác tại SHB từ năm 2011 và được bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT SHB từ tháng 4/2023.

Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh là một trong những doanh nhân trẻ nổi bật ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trên cương vị lãnh đạo tại SHB và SHS, ông Đỗ Quang Vinh tham gia hoạch định, thúc đẩy quá trình chuyển đổi theo hướng số hóa, hiện đại hóa, lấy khách hàng làm trung tâm và mở rộng kết nối với các đối tác trong nước, quốc tế.

Ông đặc biệt quan tâm tới việc phát triển đội ngũ lãnh đạo trẻ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ trong hoạt động tài chính - ngân hàng. Đây là những yếu tố ngày càng quan trọng khi doanh nghiệp Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và gia tăng khả năng hội nhập.

Đóng góp của ông Đỗ Quang Vinh được ghi nhận qua nhiều bằng khen, giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó có danh hiệu “Doanh nhân châu Á xuất sắc ngành dịch vụ tài chính” do Enterprise Asia trao tặng; top 10 giải thưởng Sao Đỏ năm 2025 và bằng khen của UBND thành phố Hà Nội vì đóng góp trong hoạt động kết nối doanh nghiệp, xây dựng và phát triển thủ đô.

Góp sức cho cộng đồng doanh nhân trong kỷ nguyên mới

Việc ông Đỗ Quang Vinh tham gia Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII diễn ra trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân ngày càng được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng với tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh được vinh danh trong top 10 giải thưởng Sao Đỏ 2025.

Kinh nghiệm trong quản trị tài chính, chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái và điều hành doanh nghiệp là nền tảng để ông đóng góp vào chương trình kết nối hội viên, hỗ trợ doanh nghiệp trẻ tiếp cận nguồn lực, công nghệ, thị trường và những phương thức quản trị hiện đại.

Trên cương vị mới, ông Đỗ Quang Vinh sẽ cùng Đoàn Chủ tịch và cộng đồng hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, đổi mới; tăng cường liên kết giữa doanh nhân, doanh nghiệp và góp phần xây dựng một thế hệ doanh nhân trẻ có bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực hội nhập, khát vọng cống hiến.

Từ vai trò lãnh đạo tại SHB, SHS đến hoạt động trong Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Đỗ Quang Vinh tiếp tục theo đuổi định hướng gắn sự phát triển của doanh nghiệp với giá trị dành cho khách hàng, cộng đồng và đất nước; qua đó góp phần phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới.