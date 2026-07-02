SHB bổ sung lớp cảnh báo rủi ro trong giao dịch chuyển tiền điện tử

Từ ngày 1/7, SHB chính thức triển khai tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo trên các kênh giao dịch điện tử.

Tính năng này góp phần tăng cường an toàn giao dịch, hỗ trợ khách hàng chủ động phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh các hình thức gian lận, lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi.

Hỗ trợ khách hàng nhận diện rủi ro sớm

Theo đó, khi khách hàng nhập thông tin tài khoản nhận tiền để thực hiện giao dịch chuyển tiền, hệ thống SHB sẽ tự động kiểm tra, đối chiếu và hiển thị cảnh báo trên màn hình giao dịch trong trường hợp tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo theo danh sách cảnh báo của Bộ Công an, cơ quan Nhà nước và các tổ chức liên quan.

Tính năng được áp dụng trên các kênh giao dịch điện tử của SHB, bao gồm ứng dụng ngân hàng số SAHA, SHB Corporate Mobile, Internet Banking. Trong thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục triển khai cảnh báo đồng bộ trên tất cả các kênh giao dịch.

SHB tăng cường bảo vệ khách hàng với tính năng cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận.

Với tính năng mới, SHB bổ sung thêm một lớp cảnh báo chủ động trong hành trình giao dịch của khách hàng. Thay vì chỉ xử lý sau khi rủi ro xảy ra, hệ thống cảnh báo giúp khách hàng có thêm cơ sở để dừng lại, rà soát thông tin người nhận, xác minh qua các kênh liên hệ chính thống trước khi chuyển tiền. Đây là yếu tố quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ khách hàng bị dẫn dụ chuyển tiền tới các tài khoản có dấu hiệu liên quan đến gian lận, lừa đảo. Trên cơ sở thông tin cảnh báo do SHB cung cấp, khách hàng là người quyết định cuối cùng đối với việc tiếp tục thực hiện hoặc dừng giao dịch.

Đối với các tài khoản nhận tiền hiển thị cảnh báo có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, SHB khuyến nghị khách hàng cần thận trọng kiểm tra lại thông tin, xác minh danh tính người nhận qua các kênh chính thống, không thực hiện giao dịch theo hướng dẫn từ các nguồn không rõ ràng, không cung cấp thông tin bảo mật, mã OTP, mật khẩu đăng nhập hoặc thông tin tài khoản.

Tăng cường bảo vệ khách hàng, đảm bảo an toàn an ninh tiền tệ

Việc triển khai tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo tiếp tục thể hiện nỗ lực của SHB trong việc lấy khách hàng làm trung tâm, bảo vệ an toàn tài chính cho khách hàng trên hành trình chuyển đổi số hướng tới mô hình ngân hàng hiện đại, an toàn, thuận tiện.

Giữa tháng 6, Bộ Công an đã trao tặng bằng khen cho SHB vì những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 và trao tặng kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB.

Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội công nhận SHB là đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2025, tiếp tục khẳng định những nỗ lực của ngân hàng trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, tuân thủ pháp luật và đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

SHB nhận bằng khen của Bộ Công an vì những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong giai đoạn phát triển mới, SHB kiên định với định hướng chiến lược hệ sinh thái tài chính toàn diện, chuyển đổi công nghệ mạnh mẽ với “5 FIRST”, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu và các giải pháp bảo mật tiên tiến nhằm gia tăng tiện ích, tốc độ và sự an tâm cho khách hàng. Việc liên tục cập nhật các tính năng an toàn trên SAHA, SHB Corporate Mobile, Internet Banking và tại quầy giao dịch cho thấy cam kết của SHB trong việc kiến tạo môi trường giao dịch số tin cậy, phù hợp với xu hướng thanh toán hiện đại và yêu cầu ngày càng cao về phòng chống gian lận tài chính.

Đại diện SHB cho biết: “An toàn giao dịch là một trong những ưu tiên hàng đầu của SHB trong quá trình phát triển ngân hàng số. Với tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, SHB mong muốn đồng hành cùng khách hàng từ sớm, từ xa, giúp khách hàng có thêm thông tin để chủ động bảo vệ tài sản của mình trước các rủi ro ngày càng phức tạp trên môi trường số”.

Song song với việc đầu tư công nghệ, SHB cũng thường xuyên khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, chỉ thực hiện giao dịch trên các kênh chính thức của ngân hàng, không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, không chia sẻ thông tin bảo mật cá nhân dưới mọi hình thức. Khi nghi ngờ phát sinh rủi ro, khách hàng cần liên hệ ngay tổng đài chăm sóc khách hàng, điểm giao dịch SHB gần nhất hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

SHB cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường các giải pháp bảo mật, phòng chống gian lận và phát triển các tiện ích số an toàn, hiệu quả. Trên hành trình trở thành ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới, SHB tiếp tục đồng hành cùng khách hàng bằng những giải pháp tài chính hiện đại, nhân văn và tin cậy, góp phần thúc đẩy thanh toán số an toàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng và lan tỏa văn hóa giao dịch tài chính có trách nhiệm trong cộng đồng.