SHB được vinh danh với hai giải thưởng “Sáng kiến cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc” và “Sáng kiến giải pháp thanh toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc”.

Các giải thưởng tại ABF Retail Banking Awards 2026 được bình chọn bởi hội đồng giám khảo độc lập, gồm chuyên gia đến từ tổ chức kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới như PwC, Deloitte, EY và Bain & Company.

Theo đại diện SHB, hai giải thưởng là sự ghi nhận cho định hướng phát triển giải pháp tài chính lấy khách hàng làm trung tâm.

“SHB không ngừng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ và dữ liệu nhằm giúp khách hàng tiếp cận vốn nhanh hơn, thanh toán thuận tiện hơn và quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào giải pháp số, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện và đồng hành sự phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân”, đại diện SHB nhấn mạnh.

Giải pháp tài chính toàn diện

Hai giải thưởng “Sáng kiến cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc” và “Sáng kiến giải pháp thanh toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc” ghi nhận giải pháp của SHB trong việc mở rộng tiếp cận tín dụng và thúc đẩy thanh toán số cho hộ kinh doanh, SME (doanh nghiệp nhỏ và vừa) và Micro SME (doanh nghiệp siêu nhỏ) tại Việt Nam.

SHB được vinh danh với sáng kiến cho vay và thanh toán xuất sắc cho SME.

Ở mảng tín dụng, SHB phát triển mô hình cho vay dựa trên dữ liệu dành cho khách hàng SME và Micro SME, khai thác dữ liệu giao dịch từ hệ sinh thái thanh toán gồm tài khoản thanh toán, QR và loa thanh toán SHB. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hồ sơ tài chính truyền thống, ngân hàng ứng dụng dữ liệu dòng tiền theo thời gian thực để đánh giá năng lực tín dụng, qua đó phản ánh sát hơn hoạt động kinh doanh thực tế của khách hàng.

Trọng tâm của giải pháp là sản phẩm thấu chi vốn lưu động tín chấp, cho phép khách hàng tiếp cận vốn nhanh thông qua quy trình số hóa hoàn toàn, với thời gian phê duyệt chỉ trong vài giờ khi dữ liệu được xác thực đầy đủ. Bên cạnh đó, SHB cung cấp sản phẩm cho vay có tài sản bảo đảm điều kiện linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực tài chính.

SHB cung cấp giải pháp toàn diện, đồng hành cùng hộ kinh doanh, SME, Micro SME trong kỷ nguyên số.

Song song, trong lĩnh vực thanh toán, SHB triển khai giải pháp tích hợp dành cho tiểu thương và hộ kinh doanh, kết hợp tài khoản thanh toán, QR và loa thanh toán SHB nhằm tối ưu hóa quản lý dòng tiền và thúc đẩy thanh toán số. Loa thanh toán cho phép khách hàng nhận biết giao dịch thành công qua thông báo âm thanh tức thời, giúp xác nhận giao dịch nhanh chóng, giảm sai sót và tăng tính minh bạch trong vận hành.

Giải pháp được triển khai đến tiểu thương tại chợ truyền thống, hộ kinh doanh cá thể và cửa hàng bán lẻ. Bên cạnh chức năng thanh toán, hệ thống có thể tích hợp dịch vụ tài chính và công cụ quản lý kinh doanh như theo dõi doanh thu, phần mềm quản lý bán hàng hay hóa đơn điện tử, góp phần nâng cao tính minh bạch của dòng tiền và hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh.

Khẳng định vị thế Ngân hàng TMCP tư nhân top 5 Việt Nam

Cũng trong khuôn khổ Asian Banking & Finance Awards 2026, SHB được vinh danh ở hai hạng mục thuộc ABF Wholesale Banking Awards, gồm “Chương trình ESG tiêu biểu tại Việt Nam” và “Ngân hàng chuyển đổi số của năm tại Việt Nam”. Những ghi nhận này tiếp tục khẳng định định hướng chuyển đổi và năng lực triển khai sáng kiến của SHB, hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân thuộc top 5 tại Việt Nam.

Bên cạnh giải thưởng của Asian Banking & Finance, thời gian qua SHB cũng được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận, như "Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune SEA 500)", "Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín" (Vietnam Report) và "Ngân hàng có giải pháp tài chính dành cho tiểu thương, hộ kinh doanh tốt bậc nhất Việt Nam" (The Asian Banker).

Việc liên tiếp nhận được giải thưởng trong nước và quốc tế là sự ghi nhận đối với SHB trên nhiều phương diện, từ chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động đến uy tín thương hiệu. Đây cũng là động lực để ngân hàng tiếp tục đổi mới, hướng đến mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

SHB ứng dụng “5 First” tạo nền tảng cho việc xây dựng ngân hàng số hiện đại, an toàn và linh hoạt.

Bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, SHB định hướng phát triển hệ sinh thái khách hàng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hướng đến mục tiêu trở thành "ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới", đồng hành sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trên nền tảng công nghệ, SHB triển khai chiến lược “5 First”, gồm Data & AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First, tạo nền tảng cho việc xây dựng ngân hàng số hiện đại, an toàn và linh hoạt.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt bậc nhất; đồng thời thuộc nhóm ngân hàng top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính và dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa và khách hàng cá nhân.

Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số và ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.