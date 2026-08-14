'Sinh lời nhàn tênh' khác gì với tài khoản thanh toán thông thường?

Với tính năng "Sinh lời nhàn tênh" trên SHB SAHA, khách hàng có thể để phần tiền nhàn rỗi tự động sinh lời, trong khi vẫn duy trì sự linh hoạt cho chi tiêu và giao dịch hàng ngày.

Trong bối cảnh ngân hàng số trên thế giới ngày càng chuyển từ "giữ tiền" sang "quản trị dòng tiền thông minh", khách hàng không chỉ cần một tài khoản để giao dịch, mà còn kỳ vọng phần tiền chưa dùng đến có thể được tối ưu hiệu quả hơn mỗi ngày. Với tính năng "Sinh lời nhàn tênh" trên ứng dụng SHB SAHA, SHB mang đến giải pháp giúp tiền tự động sinh lời, đồng thời vẫn bảo đảm sự linh hoạt, thuận tiện và minh bạch trong chi tiêu, thanh toán và quản lý tài chính hàng ngày.

Giải pháp tối ưu của SHB - sinh lời nhàn tênh

Đặt trong bối cảnh đó, "Sinh lời nhàn tênh" của SHB nâng cấp tài khoản thanh toán lên thêm lớp giá trị mới. Khi tiền chưa cần dùng đến, tiền có thể tự sinh lời. Khi cần giao dịch, tiền vẫn sẵn sàng phục vụ khách hàng như một tài khoản thanh toán đúng nghĩa.

Khách hàng chỉ cần bật tính năng một lần trên ứng dụng SHB SAHA, lựa chọn tài khoản thanh toán và thiết lập số dư duy trì theo nhu cầu. Khi số dư trong tài khoản vượt ngưỡng này, hệ thống sẽ tự động đưa phần tiền nhàn rỗi sang sinh lời.

SHB ra mắt tính năng "Sinh lời nhàn tênh", giúp khách hàng tối ưu dòng tiền nhàn rỗi, gia tăng hiệu quả sinh lời.

Khác biệt đầu tiên và được khách hàng quan tâm nhất, là hiệu quả sử dụng tiền. Nếu tài khoản thanh toán thông thường chủ yếu phục vụ giao dịch với mức sinh lời hạn chế (lãi suất không kỳ hạn), thì "Sinh lời nhàn tênh" được thiết kế để tối ưu phần tiền vượt ngưỡng.

Lãi suất theo thời gian có thể lên tới 4,5%/năm khi duy trì từ 91 ngày trở lên, đồng thời khách hàng có thể được cộng thêm tối đa 1,5%/năm tùy vào số dư sinh lời, đưa tổng mức sinh lời tối đa lên tới 6%/năm. Đây là logic dễ hiểu khi số dư lớn hơn, thời gian duy trì dài hơn, giá trị nhận được tốt hơn.

Khác biệt thứ hai là cơ chế tự động. Trong thói quen tài chính cũ, muốn tối ưu tiền nhàn rỗi, khách hàng thường phải tự quyết định thời điểm rút - gửi, tự chuyển tiền qua lại, hoặc chấp nhận để tiền nằm yên vì ngại thao tác. Với "Sinh lời nhàn tênh", SHB rút gọn toàn bộ quá trình đó thành hành động đơn giản bằng cách bật tính năng trên ứng dụng. Sau khi được kích hoạt, hệ thống tự theo dõi và tự xử lý phần tiền vượt ngưỡng.

Khách hàng có thể bật tính năng mới dễ dàng trên điện thoại.

Khác biệt thứ ba, quan trọng về mặt tâm lý là sinh lời nhưng không đánh đổi sự linh hoạt. Tính năng của SHB vẫn cho phép khách hàng sử dụng tiền trong tài khoản khi cần giao dịch, khi phát sinh nhu cầu chi tiêu hoặc nghĩa vụ tài chính, hệ thống sẽ tự động xử lý phần số dư sinh lời để bảo đảm số dư duy trì và nhu cầu thanh toán. Nói cách khác, khách hàng không phải chọn giữa "để tiền linh hoạt" và "để tiền sinh lời" mà được xây dựng để giữ cả hai trong cùng một trải nghiệm.

Khả năng cá nhân hóa theo nhịp sống thực tế là ưu điểm dễ nhận biết nhất với tính năng này. Thay vì áp một cấu trúc cứng, "Sinh lời nhàn tênh" cho phép người dùng tự cài số dư duy trì theo nhu cầu riêng. Chính chi tiết này làm cho tính năng gần với đời sống hơn một tài khoản thanh toán thông thường.

Sự tiện lợi đó đến từ việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để mang lại trải nghiệm trọn vẹn và minh bạch. Xu hướng tài chính số trên thế giới cho thấy người dùng không chỉ cần sản phẩm thông minh, mà còn cần sản phẩm nhìn thấy được, theo dõi được và kiểm soát được.

Với "Sinh lời nhàn tênh", khách hàng có thể theo dõi lãi hiện tại, lãi đang tích lũy, lịch sử nhận lãi, bảng sao kê lãi, lịch sử giao dịch... ngay trên SHB SAHA. Nếu tài khoản thanh toán thông thường là công cụ phục vụ giao dịch, thì "Sinh lời nhàn tênh" là bước phát triển tiếp theo khi vẫn để tiền trong tài khoản để sống và chi tiêu như thường ngày, nhưng không chấp nhận để phần tiền nhàn rỗi đứng yên.

Ở góc độ này, sản phẩm của SHB chạm đúng tinh thần đang diễn ra ở nhiều thị trường phát triển, đó là tiền không cần phải rời khỏi trải nghiệm ngân hàng hàng ngày mà vẫn cộng thêm lớp giá trị mới, tự động, linh hoạt, minh bạch và hữu ích hơn cho đời sống.

Vì vậy, điều nổi bật nhất của "Sinh lời nhàn tênh" không chỉ là mức lãi suất hấp dẫn. Điều đáng nói hơn là SHB đang biến một tài khoản vốn chỉ quen với vai trò "giữ tiền để dùng" thành một trải nghiệm tài chính chủ động. Đó cũng là điểm khác biệt cốt lõi giữa một tài khoản thanh toán thông thường và một tài khoản được nâng cấp bằng tư duy ngân hàng số mới, vừa thuận tiện cho giao dịch, vừa tạo thêm giá trị cho từng khoản tiền đang nằm trong đó.