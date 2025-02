Sergio Ramos - cuộc cách mạng tại Rayados

Sergio Ramos đã đặt chân đến Liga MX và ngay lập tức tạo nên một cơn sốt chưa từng có. Sự xuất hiện của trung vệ huyền thoại này làm dậy sóng bóng đá Mexico, biến anh trở thành ngôi sao sáng nhất giải đấu.

Hôm nay, Ramos có buổi ra mắt chính thức trong màu áo Rayados de Monterrey, nơi anh sẽ sát cánh cùng hai đồng hương Tây Ban Nha Sergio Canales và Óliver Torres, cũng như tiền vệ người Argentina Lucas Ocampos - một cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá châu Âu.

Việc chiêu mộ Ramos không chỉ là một bản hợp đồng bom tấn, mà còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Rayados, đưa CLB này lên một tầm cao mới trong tham vọng thống trị bóng đá Mexico.

Rayados de Monterrey không chỉ có Ramos mà còn sáu tân binh chất lượng cho chiến dịch Clausura 2025, gồm Nelson Deossa, Ricardo Chávez, Luis Reyes, Carlos Salcedo, Alfonso Alvarado, và tất nhiên, ngôi sao sáng nhất - Sergio Ramos.

Để chào đón những bản hợp đồng mới, Rayados sẽ tổ chức một buổi lễ hoành tráng tại SVĐ BBVA, với cánh cổng mở trước hai tiếng (tức khoảng 19h - giờ Tây Ban Nha), dự kiến có biển người phủ kín khán đài, cùng với đó là họp báo và buổi tập đầu tiên của Ramos dưới sự chỉ đạo của HLV Martín Demichelis.

Không khí cuồng nhiệt tại Monterrey cho thấy sự kỳ vọng khổng lồ mà người hâm mộ dành cho Ramos. Hiện tại, vẫn chưa rõ khi nào Sergio Ramos sẽ có trận đấu đầu tiên cho Rayados. Trận đấu gặp Querétaro vào ngày 16/2 có thể là thời điểm thích hợp để cựu ngôi sao Real Madrid có màn ra mắt.

Trước đó, vào ngày 14/2, Rayados sẽ đối đầu với Forge FC (Canada) tại Concachampions, nhưng trận này có vẻ đến quá sớm để trung vệ kỳ cựu có thể góp mặt. Nếu không kịp thi đấu trước Querétaro, Ramos nhiều khả năng ra mắt ở trận gặp Atlético San Luis vào ngày 23/2.

Lần gần nhất Ramos thi đấu một trận chính thức là vào ngày 26/5/2024, trận đấu cuối cùng tại La Liga mùa trước. Với gần 9 tháng không ra sân, có thể HLV Demichelis sẽ muốn giúp Ramos lấy lại thể trạng tốt nhất trước khi đưa anh vào đội hình chính.

Việc ký hợp đồng với Sergio Ramos không đơn thuần là một bản hợp đồng bom tấn, mà là bước đi chiến lược của Rayados để trở thành CLB số một Mexico. Chủ tịch CLB, José Antonio Fernández Carbajal, người đứng đầu tập đoàn đa quốc gia Femsa, không giấu giếm tham vọng biến Rayados thành tượng đài mới của bóng đá Mexico.

Trong những năm gần đây, Rayados mạnh tay chiêu mộ những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm từ châu Âu, như Canales, Ocampos, Óliver Torres, và giờ đây là Sergio Ramos - một trong những trung vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Mục tiêu lớn của CLB không chỉ là vô địch Liga MX, mà còn là gây tiếng vang tại Club World Cup, giải đấu mà họ sẽ góp mặt trong tương lai gần. Rayados muốn trở thành thế lực quốc tế, thu hút thêm những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Rayados không chỉ muốn vươn lên, họ muốn chấm dứt sự thống trị của Club América - đội bóng đang độc bá Liga MX. Tại Apertura 2024, Rayados đã tiến rất gần đến chức vô địch, nhưng cuối cùng lại gục ngã trong trận chung kết trước America. Đội bóng thủ đô đang sở hữu ba chức vô địch liên tiếp, với sự góp mặt của hai cầu thủ Tây Ban Nha Jonathan dos Santos và Alvaro Fidalgo, những nhân tố quan trọng trong thành công của họ.

Để soán ngôi America, Rayados cần một thủ lĩnh có kinh nghiệm, tinh thần chiến đấu và bản lĩnh của một nhà vô địch. Và không ai phù hợp hơn Sergio Ramos, một người luôn biết cách tỏa sáng trong những khoảnh khắc quyết định.

Ngay khi vừa đặt chân đến Mexico, Sergio Ramos ngay lập tức gây sốt với số áo đặc biệt mà anh lựa chọn - số 93. Con số này không chỉ là một số áo, mà là một biểu tượng. Nó gợi nhớ đến bàn thắng ở phút 93 của Ramos vào lưới Atletico Madrid tại chung kết Champions League 2014, bàn thắng mở ra "La Décima" huyền thoại của Real Madrid.

Sự lựa chọn này cho thấy, dù ở bất kỳ đâu, Ramos vẫn luôn mang theo tinh thần của một chiến binh, của một nhà vô địch, sẵn sàng viết tiếp câu chuyện vinh quang, lần này là tại Mexico. Hợp đồng của Sergio Ramos với Rayados chỉ kéo dài một năm, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đến đây để dưỡng già.

Ramos từng thống trị La Liga, vô địch Champions League, giành EURO và World Cup. Giờ đây, anh muốn để lại dấu ấn tại Liga MX, giúp Rayados lật đổ Club America, thống trị giải đấu và chinh phục sân chơi quốc tế.

Sergio Ramos không chỉ đến Rayados để thi đấu - anh đến để tạo nên một cuộc cách mạng.

