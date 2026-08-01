‘Sến’ nghĩa là gì, 'Marie Sến' là ai?

Từ "sến" thường được dùng để chỉ phong cách quê mùa, màu mè hoặc thị hiếu bị cho là kém tinh tế. Tuy nhiên, nguồn gốc của từ này đến nay vẫn còn nhiều tranh luận.

Trước giả thuyết phổ biến cho rằng "sến" là cách đọc trại của "sen" trong cụm "con sen", ở Từ nguyên, nhà nghiên cứu An Chi cho rằng, ông không đồng tình.

Theo cách lý giải này, những người giúp việc (hay o-sin) từng được gọi đùa là "Marie-Sến", từ đó "sến" dần mang nghĩa chỉ sự quê mùa, ít học.

An Chi cho rằng giả thuyết trên chưa đủ thuyết phục. Ông đặt câu hỏi vì sao "sen" lại phải chuyển thành "sến", trong khi không có căn cứ ngữ âm hay lịch sử để chứng minh.

Đồng thời, "sến" trong tiếng Việt cũng chưa từng tồn tại như một danh từ độc lập đồng nghĩa với "sen", nên khó có thể giải thích việc ghép thành "Marie-Sến".

Theo tác giả An Chi, "Marie Sến" đã xuất hiện ở miền Bắc từ giai đoạn 1930-1945.

Về từ nguyên, An Chi đưa ra giả thuyết khác. Theo ông, "Marie" là tên tiếng Pháp mà một số cô gái dùng để tạo vẻ sang trọng, còn "Sến" nhiều khả năng bắt nguồn từ selles trong tiếng Pháp, nghĩa là "phân".

Cụm "Marie Selles" khi đó mang hàm ý mỉa mai, phủ nhận sự sang trọng giả tạo, tương tự cách nói "Marie cái... gì". Qua quá trình Việt hóa và biến đổi trong khẩu ngữ, selles dần được đọc thành "sến".

An Chi cũng bác bỏ quan điểm cho rằng "Marie Sến" là biến âm từ tên nữ diễn viên Maria Schell sau bộ phim Anh em nhà Karamazov chiếu thập niên 1960.

Dù vậy, An Chi cũng nhấn mạnh đây là giả thuyết từ nguyên của ông và vẫn cần sự thẩm định của giới nghiên cứu.

Điều có thể khẳng định là theo thời gian, "sến" đã mở rộng nghĩa, không còn gắn với một nhân vật cụ thể mà trở thành từ chỉ phong cách, gu thẩm mỹ hoặc lối thể hiện bị xem là quê mùa, phô trương hoặc thiếu tinh tế.