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100 năm Quần vợt Việt Nam

Cuốn sách 100 năm Quần vợt Việt Nam - Một thời vàng son, một thời trăn trở đặc biệt dành cho những người yêu thích bộ môn Quần vợt. Cuốn sách là hành trình từ khi người Pháp mang quần vợt tới Việt Nam đầu thế kỷ 20 tới thời đại tiến ra thế giới với Lý Hoàng Nam là ngôi sao tiêu biểu.

Thể thao

Sẽ thế nào khi chơi quần vợt trên sân băng?

  • Thứ hai, 9/11/2026 19:00 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Trò chơi này không phải là phát minh của thế kỷ 21 mà có từ trăm năm trước.

Có quần vợt trên mặt sân cỏ, sân đất, sân thảm, sân nhựa tổng hợp, trên bãi biển thì cũng có quần vợt trên sân băng, đi giày như các vận động viên trượt băng nghệ thuật hay khúc côn cầu. Trò chơi này không phải là phát minh của thế kỷ 21 mà có từ trăm năm trước.

Tờ báo The New York Times số ra ngày 20/12/1916 đã nói về môn chơi này. Tại cung trượt băng trên đường 181, một nhóm 5 thanh niên mê quần vợt là Watson Washburn, Dean Mathey, Frederick Alexander, Theodore Pell và Francis Hunter xỏ giày trượt băng và đánh vợt biểu diễn trước sự chứng kiến của hàng nghìn người.

5 thanh niên này là những chàng trai ham mê thể thao, đặc biệt là quần vợt và trượt băng. Họ thường chơi quần vợt vào mùa hè và trượt băng vào mùa đông. Đến mùa đông năm 1916, họ cảm thấy nhớ quần vợt hơn bao giờ hết và đáng buồn là các sân đều đóng cửa vì băng tuyết phủ đầy.

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Người chơi quần vợt trên sân băng đi giày như các vận động viên trượt băng nghệ thuật hay khúc côn cầu. Ảnh: Global News.

Họ rủ nhau ra chơi tại sân trước nhà thờ nhưng ngã dúi dụi vì mặt sân quá trơn so với những đôi giày vải. Washburn đã thử xỏ đôi giày trượt băng vào sân chơi và anh cảm thấy di chuyển dễ hơn nhiều. Cả nhóm bắt chước theo và họ đã có những trận tranh tài thu hút rất đông người xem. Tiếng đồn đến mức một chủ hãng sản xuất dụng cụ thể thao mời họ đến cung trượt băng trổ tài.

Trò chơi này thu hút được sự chú ý của công chúng và người Mỹ chơi khá nhiều trong thập niên 1920 và 1930 của thế kỷ trước. Điều này cũng dễ hiểu vì vào mùa đông, muốn chơi quần vợt thì sân cỏ rất hiếm nhưng sân băng lại rất sẵn. Tại những bang phía bắc nước Mỹ, quảng trường, mặt hồ, mặt sông đều có thể trở thành sân băng vào mùa đông.

Về cơ bản, luật quần vợt trên băng do 5 người kể trên xây dựng không khác gì với quần vợt thông thường. Song do mặt sân băng rất cứng nên bóng sẽ nảy rất mạnh, trong khi việc xoay chuyển trên băng khó khăn hơn nhiều so với đánh quần vợt bình thường. Vì vậy, trong quần vợt trên băng, họ hạn chế việc đánh các cú smash bằng việc khống chế không để vợt cao quá đầu khi đánh banh. Ngoài ra, bóng cũng được xì bớt hơi để giảm độ nẩy.

Đến thập niên 1950, quần vợt trên băng gần như bị xóa sổ. Môn này khá kén người chơi trong khi công nghiệp giải trí bùng nổ sau thế chiến thứ hai. Người ta thích ở nhà, ngồi cạnh lò sưởi xem phim hơn là đi ra sân băng chơi. Với những người mê quần vợt, họ có thể đến các nhà thi đấu với hệ thống lò sưởi hoặc đơn giản hơn là di chuyển xuống các bang phía nam ấm áp để chơi. Quần vợt trên băng lặng lẽ biến mất như chưa từng có.

Nhưng gần đây, quần vợt trên băng xuất hiện trở lại và bắt đầu cuốn hút giới trẻ ở các nước xứ lạnh. Ở đảo Greenland, các thành phố phía bắc Canada và bang Alaska, đã xuất hiện những sân quần vợt trên băng với cách chơi giống như 100 năm trước. Tại đó, giá lạnh gần như quanh năm và sân băng có thể xuất hiện trong 8-9 tháng. Trẻ em nơi đây khi biết đi là đã xỏ giày trượt băng nên với họ việc trượt trên băng dễ như chúng ta... đi bộ. Với những người mê quần vợt nơi đây, chuyện chơi quần vợt trên băng dễ như ăn kẹo.

Đặng Hoàng, Đinh Hiệp/Alpha Books

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