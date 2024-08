Sẽ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam

Chiều 12/8, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 làm việc với TP.HCM về chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 - 2025.

Trong đó, có 3 sự kiện rất lớn là: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (đã được tổ chức); kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tổ chức thành công 5 hoạt động lớn, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với chuỗi gần 70 hoạt động liên quan, để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, Ban Chỉ đạo Trung ương đã rút ra được những bài học thành công, kinh nghiệm tốt, cách làm hay, cũng như chỉ ra và có biện pháp khắc phục các hạn chế để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của đất nước.

Năm 2024 còn hai sự kiện quan trọng đó là Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô; 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị.

Năm 2025 có 5 sự kiện kỷ niệm lớn, trong đó có kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng; 135 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu; 80 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đặc biệt là kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.HCM và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo công tác chuẩn bị cho đợt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, sẽ có diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm, trong đó diễu binh gồm 34 khối của lực lượng vũ trang; diễu hành có 11 khối. Tổng số người tham gia diễu binh, diễu hành là 11.220 người. TP cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; phát động phong trào thi đua yêu nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, từ nay đến ngày tổ chức các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn cấp quốc gia không còn dài, trong khi khối lượng công việc rất cao.

Về đợt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, ngoài mục đích tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về lịch sử, củng cố niềm tin của nhân dân còn góp phần tạo nên bầu không khí chính trị xã hội thuận lợi, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặt yêu cầu rất cao đối với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trọng tâm là hoạt động lớn ở cấp Trung ương, vừa phải có ý nghĩa tri ân, có giá trị tuyên truyền, giáo dục về chính trị-tư tưởng, vừa phải mới, hấp dẫn nhưng bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm và hướng tới người dân.

Ban Chỉ đạo đề nghị TP.HCM khẩn trương xây dựng, hoàn thiện đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm, hoàn thành trong tháng 8. Các cơ quan, đơn vị tập trung chuẩn bị tổ chức thật tốt hoạt động kỷ niệm, trọng tâm là cấp Trung ương.

