Sẽ có tiểu thuyết về cuộc đời Anne Frank

Ngày 5/1, tác giả Alice Hoffman và NXB Scholastic công bố sẽ ra mắt cuốn tiểu thuyết về cuộc đời Anne Frank với tựa đề "When We Flew Away: A Novel of Anne Frank Before the Diary".

Anne Frank.

Anne Frank, tên đầy đủ Annelies Frank, sinh ngày 12/6/1929, tại Frankfurt am Main, Cộng hòa Liên bang Đức, trong một gia đình Do Thái. Sau khi Anne qua đời, cuốn tiểu thuyết của cô được tìm thấy và xuất bản bằng tiếng Hà Lan năm 1947. Nhật ký của Anne Frank sau này trở thành cuốn sách về thời kỳ Đức quốc xã được đọc nhiều nhất trên thế giới, được dịch sang hơn 60 thứ tiếng khác nhau và là nguồn cảm hứng cho sự ra đời của nhiều vở kịch, tác phẩm điện ảnh.

Nữ nhà văn Alice Hoffman chia sẻ đã đọc Nhật ký của Anne Frank khi 12 tuổi và nó ảnh hưởng đến bà nhiều hơn bất kỳ cuốn sách nào khác. “Nhật ký của Anne Frank đã thay đổi cách tôi nhìn thế giới; thay đổi con người tôi và con người tôi sẽ trở thành… Tôi tự hỏi cuộc sống của Anne như thế nào trước khi có cuốn nhật ký, và điều gì đã khiến cô bé ấy trở thành cây bút mang tiếng nói thay cho thế hệ những người có cuộc đời bị hủy hoại hoặc kết thúc bởi sự chiếm đóng của Đức quốc xã, một giọng nói mà chúng ta sẽ không bao giờ quên được”, Alice Hoffman chia sẻ.

Bìa sách When We Flew Away.

Với ý nghĩa đó, Alice Hoffman đã viết cuốn When We Flew Away: A Novel of Anne Frank Before the Diary. Tiểu thuyết kể câu chuyện của Anne Frank từ thời điểm Đức quốc xã xâm chiếm Hà Lan vào tháng 5 năm 1940 cho đến khi gia đình cô trốn vào tòa nhà văn phòng của cha cô ở Amsterdam vào tháng 7 năm 1942.

Cuốn tiểu thuyết tập trung vào khoảng thời gian cô bé Anne 11 tuổi. Cha của cô, Otto, viết thư cho một người bạn ở Mỹ với hy vọng đưa cả gia đình đến nơi an toàn ở đó. Tuy nhiên, việc nhập cư vào Mỹ không thể thực hiện được và Otto chuẩn bị giấu gia đình mình khỏi sự truy lùng của Đức quốc xã. Cốt truyện dựa trên thư từ có thật giữa Otto và Nathan Straus Jr, được lưu trong kho lưu trữ của Hiệp hội Lịch sử Straus cùng một số tài liệu do bảo tàng Anne Frank house cung cấp.

Trước khi giới thiệu When We Flew Away: A Novel of Anne Frank Before the Diary, Alice Hoffman đã được biết tới với những khám phá văn hóa, lịch sử của người Do Thái qua một số tác phẩm nổi tiếng như The Dovekeepers (Những người nuôi giữ chim bồ câu) và The Museum of Extraordinary Things (tạm dịch: Bảo tàng của những điều phi thường).

Nói về tiểu thuyết sắp ra mắt của Hoffman, Ellie Berger, chủ tịch Nhà xuất bản Thương mại Scholastic, cho biết: Bằng ngôn ngữ ấn tượng và đầy cảm xúc, Alice soi sáng một giai đoạn cuộc đời Anne Frank khi các quyền và tự do của cô bị suy giảm, khi tiếng nói của cô ngày càng lớn hơn và lựa chọn của cô là viết lách.

Cuốn sách sẽ được Scholastic xuất bản vào ngày 17/9 tại Mỹ, Anh, Australia, New Zealand và chủ yếu hướng đến độc giả 8-12 tuổi.