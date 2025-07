Saudi Arabia khởi động lại 'siêu dự án Messi'

Theo L’Equipe, nhà vô địch AFC Champions League 2024/25 đang rất nghiêm túc trong việc chiêu mộ M10, với mục tiêu đưa anh về thi đấu vào tháng 12 tới. Hiện tại, M10 còn 6 tháng hợp đồng với Inter Miami, đồng nghĩa có quyền tự do đàm phán với CLB khác.

Chi tiết lời đề nghị của Al Ahli chưa được tiết lộ, nhưng nguồn tin cho biết CLB Saudi Arabia "sẵn sàng làm mọi cách để sở hữu Messi". Nếu thương vụ này thành công, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc tái ngộ đầy kịch tính giữa Messi và Cristiano Ronaldo, hai huyền thoại của bóng đá thế giới.

Nếu gia nhập Al Ahli, Messi sẽ sát cánh cùng những ngôi sao từng chơi ở châu Âu như Riyad Mahrez, Roberto Firmino và Ivan Toney. CLB Saudi Arabia nhận sự hậu thuẫn của Quỹ Đầu tư công nước này (PIF) để xây dựng đội hình giàu tính chiến đấu, sẵn sàng cạnh tranh cho mọi danh hiệu.

Trước Al Ahli, Messi từng được Al Hilal liên hệ vào năm 2023. CLB này sẵn sàng ký hợp đồng trị giá 1,5 tỷ bảng trong 3 năm với M10 nhưng đã bị tiền đạo này từ chối.

Hiện tại, ESPN cho biết Messi đang trong giai đoạn đàm phán gia hạn với Inter Miami. Chủ sở hữu CLB, Jorge Mas, thể hiện rõ mong muốn kéo dài sự hiện diện của Messi tại CLB.

