Sau vụ thịt lợn nhiễm dịch tuồn vào trường học, một hiệu trưởng bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" trong việc cung cấp thực phẩm vào trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi "Đưa hối lộ, nhận hối lộ".

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Thành (SN 1976, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Nguyễn Văn Thành, địa chỉ xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Thị Tâm (SN 1981, trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa) và Trần Thị Hằng (SN 1982, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, kế toán Trường Mầm non Nam Hòa).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố 3 đối tượng liên quan vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề chính là "Mua bán thực phẩm tươi sống, thực phẩm chín".

Trong các năm học từ năm 2022 đến 2026, hộ kinh doanh này đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn cho nhiều trường học thuộc huyện Đồng Hỷ (cũ).

Tại Trường Mầm non Nam Hòa, để được cung cấp thực phẩm và suất ăn năm học 2024-2025, Nguyễn Văn Thành đã thỏa thuận, thống nhất chi trả cho bà Nguyễn Thị Tâm và Trần Thị Hằng số tiền bằng 6% tổng giá trị hàng hoá nhà trường mua trong tháng. Việc chi trả trên được thực hiện từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026.

Căn cứ vào các hành vi trên, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành về tội "Đưa hối lộ"; Trần Thị Hằng và Nguyễn Thị Tâm về tội "Nhận hối lộ".

Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật để điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 25/3/2026, phụ huynh học sinh Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh tình trạng thịt lợn nhà trường sử dụng có biểu hiện nhiễm dịch bệnh. Kết quả xét nghiệm kết luận số thịt trên dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi và vi khuẩn E.coli. Số thịt trên do hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành cung cấp.