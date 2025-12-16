Sau va chạm giao thông, lái xe buýt ở Hà Nội bị đánh nhập viện

Sau va chạm giao thông, lái xe buýt tuyến số 67 chạy lộ trình Phùng - Kim Sơn (Hà Nội) bị hành hung đến mức phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa 14/12, khi xe buýt mang BKS 29F-00259 do lái xe Phạm Tiến Vịnh điều khiển, thực hiện ca trưa của tuyến buýt số 67.

Thời điểm trên, xe buýt đến điểm dừng ở thôn Nhà Thờ (xã Đoài Phương) để đón, trả khách. Lúc này, một ôtô con khi lùi quay đầu xe, đã va vào đuôi xe buýt.

Người đàn ông lên xe buýt và hành hung lái xe.

Theo báo cáo của tài xế Phạm Tiến Vịnh, sau sự việc, anh xuống xe kiểm tra và trao đổi với người điều khiển ôtô con thì bị một nhóm người đe dọa. Trước tình huống căng thẳng, tài xế quay lại xe buýt để báo cáo sự việc với nhân viên điều hành và xin ý kiến xử lý.

Tuy nhiên, một trong số các thanh niên đã lên xe buýt và tiếp tục buông lời đe dọa anh Vịnh.

Khi anh Phạm Tiến Vịnh dùng điện thoại chụp ảnh đối tượng làm bằng chứng, người này đã hành hung, đấm đá liên tiếp anh ngay trên xe.

Nhận tin báo, nhân viên điều hành giám sát khu vực Sơn Tây nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp giải quyết vụ việc, đồng thời báo cho Công an xã Đoài Phương. Lái xe Phạm Tiến Vịnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 105 Sơn Tây.

Hiện lái xe bị thương ở vùng mặt, chảy nhiều máu và đang được điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện 105 Sơn Tây.