Sau 14 năm, tìm thấy hài cốt bé gái mất tích vì sóng thần

Hài cốt của bé gái mất tích trong thảm họa kép động đất, sóng thần xảy ra ở Nhật Bản hồi năm 2011 vừa được trao trả cho gia đình sau 14 năm, vị trí tìm thấy hài cốt của bé gái cách nhà 100 km.

Sóng thần ập vào thành phố Miyako, tỉnh Iwate, Nhật Bản, ngày 11/3/2011. Ảnh: Reuters.

Hài cốt của bé gái Natsuse Yamane vừa được trao lại cho gia đình, khép lại hành trình 14 năm chờ đợi khắc khoải của cha mẹ cô bé.

Trước đó, tháng 2/2023, một công nhân xây dựng ở tỉnh Miyagi (Nhật Bản) tình nguyện dọn dẹp trên bờ biển đã phát hiện hài cốt của bé Natsuse. Vị trí tìm thấy hài cốt cách nhà cô bé khoảng 100 km. Kết quả xét nghiệm ADN giúp khẳng định hài cốt được tìm thấy là của cô bé Natsuse Yamane.

Đến tháng 10 năm nay, nhà chức trách thị trấn Minami-Sanriku, tỉnh Miyagi, liên hệ với gia đình của Natsuse để thông báo đã tìm thấy hài cốt của cô bé. Ngày 16/10, hài cốt của Natsuse chính thức được trao trả lại cho gia đình.

Mẹ của bé Natsuse - bà Chiyumi Yamane - xúc động nói: “Khi cầm bình tro nhỏ trong tay, tôi có cảm giác con đang gọi mẹ ơi... Đó là một trong số ít từ con từng nói được, vì con mắc chứng tự kỷ. Giờ tôi cảm thấy gia đình chúng tôi đã thực sự được ở bên nhau”.

Bé gái Natsuse Yamane mất tích trong thảm họa kép động đất, sóng thần xảy ra tại Nhật Bản hồi năm 2011. Ảnh: SCMP.

Khi thảm họa kép xảy ra vào ngày 11/3/2011, Natsuse mới 6 tuổi, em đang ở nhà cùng bà nội tại thị trấn Yamada, tỉnh Iwate, Nhật Bản. Trong lúc chạy từ nhà đến trung tâm lánh nạn, hai bà cháu bị sóng thần cuốn đi. Bà nội may mắn sống sót, nhưng Natsuse mất tích trong thảm họa.

Mẹ của em - bà Chiyumi Yamane - cho biết: “Gia đình chúng tôi đã tìm con suốt nhiều tháng tại các trung tâm cứu trợ và nhà xác, sau cùng chúng tôi chính thức khai tử cho cháu sau 6 tháng tìm kiếm mà không đưa lại kết quả”.

Mỗi năm, bà nội, cha mẹ và anh trai vẫn tổ chức sinh nhật cho Natsuse, họ đặt bánh kem lên bàn thờ để tưởng nhớ cô bé.

Thảm họa kép động đất, sóng thần xảy ra tại Nhật Bản hồi năm 2011 từng cướp đi sinh mạng của gần 20.000 người, khiến hàng nghìn người rơi vào tình trạng mất tích, để lại nỗi đau kéo dài trong nhiều gia đình.