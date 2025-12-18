Sau 1 năm, metro Bến Thành-Suối Tiên phục vụ gần 19 triệu lượt khách

Sau 1 năm đưa vào khai thác, Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (TP.HCM) vận hành hơn 78.000 lượt tàu, phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách, vượt hơn 14% kế hoạch.

Sau 1 năm chính thức vận hành thương mại, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) ghi nhận những con số ấn tượng, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của loại hình vận tải công cộng khối lượng lớn đầu tiên tại TP.HCM.

Ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, trong giai đoạn từ ngày 22/12/2024 đến 15/12/2025, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã vận hành an toàn hơn 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách, đạt 114,21% so với kế hoạch đề ra.

Bình quân mỗi tháng, tuyến Metro số 1 phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, tương đương khoảng 52.000 lượt/ngày. Đặc biệt, vào các dịp lễ, Tết, lượng hành khách tăng mạnh, có thời điểm vượt mốc 110.000 lượt/ngày.

Theo ông Phan Công Bằng, những con số này phản ánh rõ nhu cầu đi lại bằng Metro của người dân thành phố là rất lớn. Sau giai đoạn đầu mang tính trải nghiệm, Metro số 1 đã dần trở thành phương tiện đi lại thường xuyên của một bộ phận không nhỏ người dân.

Không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông, tuyến Metro số 1 còn mang lại hiệu quả tích cực về an toàn giao thông. Thống kê của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị cho thấy, sau khi tuyến đi vào hoạt động, tai nạn giao thông trên trục Xa lộ Hà Nội - Võ Nguyên Giáp đã giảm đáng kể cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2024.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp cuối năm và các ngày lễ lớn, đơn vị vận hành đã chủ động điều chỉnh tăng chuyến. Cụ thể, ngày 24/12/2025 (Lễ Noel), Metro số 1 tăng từ 243 lên 264 chuyến, thời gian hoạt động từ 5h đến 23h.

Ngày 31/12/2025, tuyến tiếp tục vận hành 264 chuyến, tăng 21 chuyến so với ngày thường.

Riêng ngày 1/1/2026 (Tết Dương lịch), công ty tổ chức vận hành 276 chuyến. Đáng chú ý, để phục vụ nhu cầu đi lại sau thời điểm bắn pháo hoa, đơn vị bố trí 20 chuyến tàu trong khung giờ từ 0h30 đến 2h sáng, sau đó tiếp tục khai thác 256 chuyến từ 5h30 đến 23h30.

Người dân trải nghiệm Metro số 1 ngày vận hành.

Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM, có tổng chiều dài 19,7 km, gồm 2,6 km đi ngầm qua khu vực trung tâm và 17,1 km đi trên cao, với 14 nhà ga (3 ga ngầm, 11 ga trên cao) và depot Long Bình rộng 20,56 ha.

Tuyến Metro số 1 đi qua nhiều khu vực trọng điểm như Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son, Tân Cảng, Khu Đại học Quốc gia TP.HCM, Khu Công nghệ cao, Khu du lịch Suối Tiên và các khu dân cư, thương mại dọc trục Võ Nguyên Giáp, đóng vai trò trục kết nối quan trọng trong định hướng phát triển đô thị bền vững của thành phố.

Hiện tuyến sử dụng 17 đoàn tàu, trong đó 14 đoàn tàu khai thác thường xuyên và 3 đoàn tàu dự bị. Mỗi đoàn tàu gồm 3 toa, sức chứa tối đa khoảng 930 hành khách. Thời gian di chuyển toàn tuyến từ ga Bến Thành đến ga Bến xe Suối Tiên khoảng 29 phút.

Với chính sách vé đa dạng, giá vé lượt từ 6.000 - 20.000 đồng, vé ngày 40.000 đồng, vé 3 ngày 90.000 đồng, vé tháng 300.000 đồng và vé tháng ưu đãi cho học sinh, sinh viên 150.000 đồng, Metro số 1 được đánh giá là phù hợp với khả năng chi trả của đông đảo người dân.

Tuyến Metro số 1 có tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), là dự án hạ tầng đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của TP.HCM.