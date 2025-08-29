Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sạt lở núi, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

  • Thứ sáu, 29/8/2025 14:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng nay (29/8), một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Khe Sâu, đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), khiến nhiều khối đá trên núi đổ xuống chắn ngang đường xuyên đảo.

Tiếp nhận thông tin, đặc khu Cát Hải đã huy động lực lượng phong tỏa khu vực, đồng thời đưa máy xúc đến hiện trường để dọn dẹp, bảo đảm an toàn giao thông.

Đại diện lãnh đạo Đặc khu Cát Hải cho biết, có thể do mưa nhiều ngày khiến đất đá ngấm nước, mất liên kết và trượt xuống. Địa phương đã cử chuyên gia khảo sát hiện trường để xác định cụ thể nguyên nhân, đồng thời đánh giá nguy cơ sạt lở tiếp theo.

Địa phương tạm thời phong tỏa tuyến đường cho đến khi bảo đảm an toàn tuyệt đối. Việc tạm phong tỏa bước đầu không ảnh hưởng lớn đến di chuyển của người dân, du khách.

Sat lo Cat Ba anh 1Sat lo Cat Ba anh 2

Đá sạt lở từ trên núi xuống, chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà.

Đường xuyên đảo Cát Bà là tuyến đường cũ kết nối bến phà với trung tâm khu du lịch Cát Bà.

Kể từ khi có tuyến đường ven biển hay còn gọi là tuyến đường hoa xuyên đảo mới, người dân và du khách thường chọn tuyến đường mới để di chuyển. Tuyến đường xuyên đảo Cát Bà chỉ còn là tuyến đường phụ, số ít du khách lựa chọn để từ trung tâm khu du lịch Cát Bà đến tham quan Vườn quốc gia Cát Bà.

Dân hô hoán ngăn, tài xế vẫn cố lái xe ben qua làm lún cầu ở Cần Thơ

Xe ben chở đầy cát đi qua cầu sắt Bà Lễ ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ gây sụt lún, gãy thanh sắt đà dọc phía bên trái cầu.

16:02 22/5/2025

2 xe khách đối đầu tại Cát Bà, tài xế tử vong mắc kẹt trong cabin

Sau va chạm giữa 2 xe khách trên đường xuyên đảo Cát Bà (Hải Phòng), 1 lái xe tử vong, 2 người khác bị thương.

17:58 8/6/2024

https://tienphong.vn/sat-lo-nui-da-do-chan-ngang-duong-vao-vuon-quoc-gia-cat-ba-post1773916.tpo

Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

Sạt lở Cát Bà Hải Phòng Vườn quốc gia Cát Bà Sạt lở Cát Bà Đá đổ Cát Bà

  • Hải Phòng

    Hải Phòng
    • Diện tích: 1.561,7 km²
    • Dân số: 1.980.800
    • Phân chia hành chính: 7 quận, 6 huyện và 2 huyện đảo
    • Vùng: Bắc Bộ
    • Mã điện thoại: 225
    • Biển số xe: 15, 16

  • Vườn quốc gia Cát Bà

    Vườn quốc gia Cát Bà

    Vườn quốc gia Cát Bà thuộc huyện Cát Hải (Hải Phòng), là khu rừng đặc dụng của Việt Nam và là khu dự trữ sinh quyển thế giới, gồm các hệ sinh thái biển, hệ sinh thái rừng trên cạn, hệ sinh thái rừng ngập mặn. Tổng diện tích tự nhiên của vườn là 16,196.8 ha. Trong đó có 10.931,7 ha là rừng núi (<500m) và 5,265.1 ha là mặt nước biển. Trên khu vực vườn có 282 loài trong đó 32 loài thú, 78 loài chim, 20 loài bò sát và lưỡng cư, 11 loài ếch nhái.

    Bạn có biết: Loài voọc Cát Bà tức voọc đầu vàng là loài đặc hữu hẹp của Cát Bà, hiện tại chỉ còn 66 cá thể.

    • Thành lập: 31/3/1986

