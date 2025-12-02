Sạt lở đèo Sông Pha

Do mưa lớn khiến đèo Sông Pha nối Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở một mảng lớn, đất bùn tràn xuống đường gây chia cắt.

Ngày 2/12, ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, cho biết do mưa lớn khoảng 16h cùng ngày tại đèo Sông Pha, đoạn qua xã Lâm Sơn đã xảy ra một vụ sạt lở khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, vụ sạt lở khiến một lượng đất khá lớn tràn xuống đường nhưng không gây thiệt hại gì về người và phương tiện. Ngay sau khi nhận thông tin, Sở đã chỉ đạo lực lượng chức năng lên hốt dọn, khắc phục. Dự kiến trong tối 2/12 sẽ thông đường.

Điểm sạt lở trên đèo Sông Pha.

Đèo Sông Pha hay còn gọi là đèo Ngoạn Mục là một trong những cung đèo đẹp và nổi tiếng nhất khu vực Nam Trung bộ, nối tỉnh Ninh Thuận (cũ) với tỉnh Lâm Đồng. Đây là tuyến đường quan trọng từ vùng đồng bằng khô nóng lên cao nguyên Đà Lạt. Tuy nhiên, tuyến đèo này có nhiều khúc cua nguy hiểm, thường sạt lở vào mùa mưa.

Ngày 19/11, mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến đèo này xuất hiện hơn 15 điểm sạt lở. Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Khánh Hòa tạm đóng đèo để khắc phục và đến ngày 21/11 mới thông xe trở lại.