Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Sập nhà 2 tầng tại Quảng Ninh, một người tử vong, 2 người bị thương

  • Chủ nhật, 3/5/2026 19:16 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Chiều 3/5, căn nhà 2 tầng đang trong quá trình sửa chữa tại khu vực Tràng An thuộc phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh đổ sập hoàn toàn, vùi lấp 3 người.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Bùi Triều Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh, cho biết vào chiều 3/5, tại khu vực Tràng An thuộc địa bàn phường xảy ra vụ sập nhà 2 tầng khiến một người tử vong, hai người khác bị thương.

Sap nha 2 tang anh 1

Hiện trường vụ sập nhà tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh chiều 3/5.

Thông tin ban đầu, chiều 3/5, căn nhà 2 tầng cũng là nơi kinh doanh trà sữa tại khu vực Tràng An đang trong quá trình sửa chữa, thì bất ngờ đổ sập khiến một số người mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Khê phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực có mặt tại hiện trường, huy động máy xúc để đào bới, tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Sap nha 2 tang anh 2

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đưa được 3 người ra khỏi đống đổ nát, trong đó một người được xác định tử vong, 2 người đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, khung cảnh ngổn ngang khi ngôi nhà 2 tầng đổ sập gần như hoàn toàn. Rất đông người dân khu vực đến hiện trường để theo dõi quá trình cứu hộ cứu nạn.

Theo người dân khu vực, quán trà sữa những ngày gần đây đang sửa chữa, có thể quá trình đục tường không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nên dẫn tới việc sập nhà.

Hiện nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/sap-nha-2-tang-tai-quang-ninh-mot-nguoi-chet-2-nguoi-bi-thuong-ar1016099.html

Tiến Thắng/VTC News

Sập nhà 2 tầng Quảng Ninh Sập nhà 2 tầng

    Đọc tiếp

    Cao toc ve TP.HCM un tac, ben xe, san bay dong khach hinh anh

    Cao tốc về TP.HCM ùn tắc, bến xe, sân bay đông khách

    4 giờ trước 20:00 3/5/2026

    0

    Từ 17h đến 24h ngày 3/5, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức hướng dẫn phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp tại một số đoạn theo hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý