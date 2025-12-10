Sập hai tòa nhà ở phố cổ Morocco, ít nhất 19 người thiệt mạng

Ít nhất 19 người thiệt mạng và 16 người bị thương sau khi hai tòa nhà liền kề bất ngờ đổ sập tại khu phố cổ của thành phố Fez, Morocco.

Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, rạng sáng 10/12, hai tòa nhà cao bốn tầng nằm cạnh nhau tại khu Al-Mustaqbal bất ngờ đổ sập. Đây là nơi sinh sống của tám gia đình. Hai công trình này được cho là đã xuống cấp suốt một thời gian dài.

Theo Đài Truyền hình quốc gia SNRT của Morocco, hai tòa nhà bị sập đã xuất hiện các vết nứt từ trước, song không có biện pháp cải tạo hiệu quả nào được triển khai.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương, lực lượng an ninh và các đơn vị phòng vệ dân sự đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và nhanh chóng đưa những người bị thương tới bệnh viện.

Lực lượng cứu hộ đã tích cực làm việc trong đêm để tìm kiếm những người mắc kẹt trong đống đổ nát. Giới chức địa phương cảnh báo số nạn nhân có thể còn tiếp tục gia tăng trong khi quá trình tìm kiếm cứu hộ vẫn đang diễn ra.

Fez hiện là thành phố đông dân thứ ba của Morocco, nằm ở khu vực đông bắc. Cách đây hai tháng, thành phố này từng chứng kiến làn sóng biểu tình phản đối điều kiện sống xuống cấp và chất lượng dịch vụ công kém. Theo AFP, thành phố Fez từng ghi nhận những vụ sập nhà vì chất lượng nhà ở xuống cấp.

Tháng 10 vừa qua, biểu tình xảy ra tại một số thành phố lớn của Morocco, cho thấy sự bất mãn của người dân về chất lượng cuộc sống.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh chính phủ Morocco đang thúc đẩy các dự án hạ tầng quy mô lớn để chuẩn bị cho World Cup 2030. Các cuộc biểu tình trong tháng 10 khiến ba người thiệt mạng và hơn 400 người bị bắt giữ, trước khi tình hình dần lắng dịu.