Sao 'Squid Game' bị loại khỏi phim mới

Theo truyền thông Hàn Quốc, Oh Young Soo bị loại khỏi bộ phim "Big Family". Ông đang đối mặt với nguy cơ ngồi tù một năm vì cáo buộc quấy rối tình dục.

Ngày 5/2, tờ Spotv News đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Oh Young Soo bị loại khỏi bộ phim Big Family. Vai diễn của ông được thay thế bởi nam diễn viên Lee Soon Jae. Bộ phim đã hoàn tất nhưng các cảnh quay của Oh Young Soo sẽ bị chỉnh sửa.

Big Family của đạo diễn Yang Woo Seok kể câu chuyện về ông chủ của Pyeong Man-ok, một nhà hàng bánh bao. Cửa hàng đứng trước nguy cơ bị ngừng hoạt động bởi con trai ông chủ đã đi tu và những đứa cháu ông chưa từng thấy bất ngờ xuất hiện. Phim có sự tham gia của Lee Seung Gi, Kim Seong Ryeong, Kang Han Na và Park Soo Young. Phim dự kiến được phát hành trong năm nay.

Oh Young Soo bị loại khỏi bộ phim có thể do cáo buộc quấy rối tình dục. Một người phụ nữ kém ông 50 tuổi đã tố cáo Oh Young Soo lạm dụng chức quyền và có những hành vi không phù hợp bất chấp sự phản đối của cô. Sự việc diễn ra năm 2017 khi Oh Young Soo và cô gái này cùng tham gia sự kiện của đoàn kịch.

Oh Young Soo vướng bê bối ở tuổi 80.

Tại phiên tòa ngày 2/2 ở Chi nhánh Seongnam của Tòa án quận Suwon, cơ quan công tố đề nghị tòa án đưa ra mức án một năm tù với Oh Young Soo. Ngoài phạt tù, cơ quan công tố còn đề nghị lệnh hạn chế việc làm và tiết lộ thông tin cá nhân với Oh Young Soo.

Phía công tố cho biết: "Năm 2017, trong một bữa tiệc với nạn nhân, bị cáo đã nói: 'Trông cô giống phụ nữ'. Sau đó, bị cáo gửi tin nhắn xin lỗi theo yêu cầu của nạn nhân nhưng lại trốn tránh trách nhiệm. Bị cáo giải thích với nạn nhân: 'Tôi cảm thấy cô giống con gái mình". Công tố viên cho rằng Oh Young Soo không hối cải nên đề nghị tòa án đưa ra mức phạt nghiêm khắc.

Tại đây, Oh Young Soo bày tỏ: "Thật khó khăn khi phải đứng trước tòa. Càng đau đớn khi thấy cuộc đời tôi kết thúc trong hoàn cảnh này và tôi cảm thấy như cả cuộc đời mình đang sụp đổ. Tôi hy vọng vào một quyết định sáng suốt".

Spotv News cho biết Oh Young Soo được mệnh danh “huyền thoại sống trong rạp hát” tại Hàn Quốc, sau đó trở thành ngôi sao toàn cầu với Squid Game được phát hành năm 2021. Năm 2022, ông trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc hạng mục truyền hình tại lễ trao giải Quả cầu Vàng.