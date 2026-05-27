Sao nhập ngũ concert: Khơi dậy hào khí tuổi đôi mươi

“Sao nhập ngũ concert: Tuổi đôi mươi” do Viettel Media tổ chức tối 9/5 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình để lại nhiều ấn tượng trong lòng hơn 20.000 khán giả.

Khác với những concert thông thường, “Sao nhập ngũ concert: Tuổi đôi mươi” được xây dựng theo cấu trúc gồm ba chương Xung phong - Nhật ký - Đối thoại tuổi đôi mươi, dẫn dắt khán giả đi qua những lát cắt cảm xúc từ quá khứ đến hiện tại.

Chương trình "chiêu đãi" khán giả loạt màn trình diễn hào hùng.

Thông qua âm nhạc, ánh sáng và dàn dựng sân khấu, những câu chuyện lịch sử được tái hiện theo cách gần gũi hơn với công chúng trẻ. Từ không khí chiến trường đến tinh thần của một Việt Nam hiện đại, chương trình tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ trong cùng một dòng chảy cảm xúc.

Đại diện đơn vị tổ chức, ông Lê Anh Ngọc - Phó giám đốc Viettel Media - cho biết: “Nếu năm 2025 mang tính lịch sử nhiều hơn, thì 'Sao nhập ngũ concert' lại mang đậm hơi thở thanh niên, sức trẻ và thực tại".

Theo ông, tinh thần “tuổi đôi mươi” được xây dựng như một điểm giao thoa giữa quá khứ và hiện tại - nơi thế hệ hôm nay tiếp nối tinh thần cống hiến bằng cách riêng của mình.

Sân khấu của trải nghiệm đa giác quan

Để hiện thực hóa ý tưởng chủ đề, Viettel Media đầu tư sân khấu có diện tích gần 5.000 m2, chiều dài khoảng 100 m, với hình tượng ngôi sao trung tâm cao 24 m tạo điểm nhấn thị giác xuyên suốt chương trình.

Một trong những phần trình diễn nhận được nhiều sự chú ý là sự xuất hiện của các khí tài quân sự thực tế như trực thăng, xe tăng T-54B cải tiến hay xe tăng chống khủng bố. Kết hợp cùng hệ thống màn hình LED diện tích hơn 700 m2, các tiết mục được dàn dựng theo hướng trình diễn đa giác quan, tạo hiệu ứng thị giác và cảm xúc mạnh mẽ cho khán giả.

Toàn cảnh sân khấu hoành tráng với biểu tượng ngôi sao trung tâm cao 24 m rực sáng giữa đại nhạc hội.

Âm nhạc trở thành cầu nối giữa các thế hệ

Âm nhạc chính là điểm nhấn xuyên suốt đêm diễn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau. Những màn kết hợp như Phương Mỹ Chi, Pháo cùng lực lượng đặc công trong tiết mục “Nam quốc Sơn Hà” mang đến không khí hào hùng nhưng vẫn gần gũi với khán giả trẻ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của NSND Quang Thọ trong phần trình diễn cùng các nghệ sĩ trẻ như Quốc Thiên, Kay Trần và Captain Boy tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc, thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ cũng như tinh thần dân tộc được lan tỏa qua âm nhạc.

Hơn 20.000 khán giả đồng loạt thực hiện động tác chào điều lệnh trong bầu không khí đầy cảm xúc tại đêm nhạc.

Không chỉ trên sân khấu, hình ảnh hơn 20.000 khán giả đồng loạt đứng dậy thực hiện động tác chào điều lệnh theo nhạc chủ đề Sao nhập ngũ cũng trở thành khoảnh khắc đáng chú ý của chương trình, tạo nên bầu không khí kết nối mạnh mẽ giữa người tham gia với tinh thần chung của concert.

Dấu ấn của Viettel Media

Thành công của “Sao nhập ngũ concert” cho thấy xu hướng kết hợp giữa giải trí với các giá trị văn hóa - cộng đồng đang ngày càng được đón nhận. Với quy mô đầu tư lớn cùng định hướng nội dung khác biệt, chương trình tiếp tục góp phần khẳng định năng lực sản xuất các sự kiện giải trí đại chúng của Viettel Media.

Khép lại sau nhiều giờ diễn ra, “Tuổi đôi mươi” không chỉ để lại dấu ấn về mặt quy mô mà còn mở ra những cuộc đối thoại mới về tinh thần tuổi trẻ, trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc trong bối cảnh hiện đại.