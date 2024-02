Sao Man City mỉa mai Quả bóng vàng, The Best của Messi

Rodri lên tiếng về việc không nằm trong top 3 của hai giải thưởng cá nhân được chú ý nhất làng túc cầu.

"Tôi không ngạc nhiên. Việc tôi không nằm trong top 3 FIFA The Best, Quả bóng vàng là hoàn toàn bình thường. Tôi thừa hiểu những thứ đứng phía sau các giải thưởng này. Chúng được tổ chức và hoạt động dựa trên các hoạt động tiếp thị, quảng cáo. Nói chung, các giải thưởng đó đều liên quan mật thiết đến yếu tố tiền bạc", Rodri phát biểu trên Mirror.

"Trước đây, đã có nhiều tiền vệ xuất sắc, cũng là người Tây Ban Nha không nhận được những gì họ xứng đáng. Bạn hiểu ý tôi chứ. Với tôi, điều quan trọng nhất là những danh hiệu tập thể", ngôi sao của Man City cho biết.

Rodri biết trước mình sẽ không thể giành The Best, Quả bóng vàng.

Rodri là nhân tố không thể thay thế trong hành trình giành cú ăn ba lịch sử của Man City ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, anh lại không góp mặt trong top 3 của cả hai giải thưởng cá nhân được chú ý nhất thế giới, Quả bóng vàng và FIFA The Best. Tại giải The Best, Rodri chỉ về đích thứ 6 với 24 điểm, con số chỉ bằng một nửa cầu thủ thắng giải, Lionel Messi.

Rodri dường như muốn nhắc đến Xavi, Iniesta, những cựu danh thủ sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước nhưng chưa từng giành Quả bóng vàng trong sự nghiệp.

Trước đó, một ngôi sao khác là Cristiano Ronaldo cũng lên tiếng chê bai hai giải thưởng của France Football và FIFA.

"Những giải thưởng đó đang mất dần sự uy tín. Tôi không có ý nói rằng Lionel Messi, Erling Haaland hay Kylian Mbappe không xứng đáng nhận giải, cũng chẳng phải vì tôi nhiều lần thắng giải Globe Soccer. Đơn giản là tôi chẳng còn niềm tin vào Quả bóng vàng hay The Best", Goal dẫn lại phát biểu của Ronaldo.

"Những con số thống kê sẽ chẳng bao giờ nói dối. Bạn phải xem xét trong toàn bộ mùa giải. Nhiều người coi rằng tôi là kẻ thua cuộc khi nhìn vào những gì đã xảy ra ở Manchester United hay tuyển Bồ Đào Nha. Sự thật là tôi đã có màn trình diễn tuyệt vời cùng Al Nassr. 54 bàn thắng là minh chứng rõ nhất. Chẳng ai phủ nhận được thành công của tôi bởi những con số luôn phản ánh sự thật", lão tướng 38 tuổi nói thêm.