Sao Chelsea vào bóng nguy hiểm trong ngày Argentina chia điểm

Tình huống diễn ra ở phút 70 trên sân Monumental khi tiền vệ của Chelsea vào bóng cao chân, khiến một cầu thủ của Colombia đổ gục. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Fernandez.

Dù chịu bất lợi khi chỉ còn 10 người, Argentina vẫn có bàn gỡ tỷ số 1-1 ở phút 81. Palacios kiến tạo để Thiago Almada san bằng cách biệt cho Argentina, qua đó giúp thầy trò HLV Lionel Scaloni thoát khỏi thất bại trên sân nhà.

Trước đó, đội khách Colombia có bàn mở tỷ số do công của tiền đạo đang chơi cho Liverpool, Luis Diaz, ở phút 24.

Argentina cho thấy sự áp đảo ở hàng tiền vệ với những ngôi sao như Leandro Paredes, Rodrigo De Paul và Enzo Fernandez. Dù có thể trận lấn lướt và giữ bóng phần lớn thời gian trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn, những ngôi sao tấn công như Lionel Messi và Julian Alvarez đều không thể tận dụng tốt.

Trong trận này, Messi thi đấu 78 phút nhưng không có cú sút trúng đích nào. Anh thường xuyên lùi sâu để giúp kiến thiết lối chơi. M10 chỉ tạo ra 1 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, chuyển chính xác 80% và chạm bóng 87 lần.

Trận hòa này không khiến Argentina mất ngôi đầu bảng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Thầy trò HLV Scaloni hiện dẫn đầu với 35 điểm, hơn đội nhì bảng Ecuador 10 điểm.

