Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam nhận bằng khen của Tổng hội Y học Việt Nam tại lễ vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đây là cột mốc ghi nhận nỗ lực của Sanofi trong việc đồng hành cơ quan quản lý, cơ sở y tế và hội chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao năng lực cán bộ y tế và góp phần phát triển bền vững hệ thống y tế Việt Nam.

Đồng hành và hỗ trợ Tổng hội Y học Việt Nam phát triển ngành y tế

Sanofi tích cực phối hợp và hỗ trợ Tổng hội Y học Việt Nam triển khai nhiều hoạt động chuyên môn thiết thực, đặc biệt trong giai đoạn 2025-2026. Trước hết, Sanofi triển khai chương trình chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng, theo dõi thi hành và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực y tế, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2022-2026.

Đại diện Sanofi-Aventis Việt Nam nhận bằng khen của Tổng hội Y học Việt Nam vì những đóng góp xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tiếp đến, Sanofi tổ chức hội nghị khoa học, sinh hoạt chuyên môn thường niên từ năm 2021; phân tích, đánh giá dữ liệu về bệnh truyền nhiễm và bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine. Qua đó, cung cấp bằng chứng khoa học, khuyến nghị chuyên môn, hỗ trợ Bộ Y tế và bộ, ngành liên quan hoạch định chính sách, triển khai chương trình y tế công cộng phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực hệ thống y tế Việt Nam

Trong hơn 74 năm phát triển tại Việt Nam, Sanofi không ngừng đồng hành cơ quan quản lý, cơ sở y tế và tổ chức chuyên môn trong phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị.

Trong lĩnh vực y tế dự phòng, Sanofi phối hợp Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế thúc đẩy tiêm chủng trọn đời giai đoạn 2025-2027, tập trung nâng cao năng lực hệ thống, truyền thông chính sách, xây dựng hướng dẫn chuyên môn và nâng cao nhận thức về vaccine cho nhiều nhóm tuổi.

Thông qua biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2029 với Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm y tế, Sanofi hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật kiểm định, góp phần bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả của vaccine.

Dự án hợp tác nội địa hóa sản xuất vaccine giữa Sanofi và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam đánh dấu cột mốc trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp về y tế, hướng đến nâng cao năng lực sản xuất, tự chủ nguồn cung, bảo đảm an ninh y tế và giảm chi phí tiếp cận vaccine.

Song song đó, Sanofi phối hợp Bệnh viện Nhi Trung ương và Hội Nhi khoa Việt Nam nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo nhân viên y tế về phát hiện, chẩn đoán, điều trị bệnh hiếm và thúc đẩy tiêm chủng cho trẻ em.

Từ chăm sóc sức khỏe đến sẻ chia cùng cộng đồng

Bên cạnh hợp tác chuyên môn, Sanofi triển khai tiêm vaccine cúm miễn phí cho gần 2.000 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trong hai năm liên tiếp, hỗ trợ hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh hiếm qua ICAP trong gần 30 năm và đóng góp 1,3 tỷ đồng hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Phó chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam - nhận định: “Sự phối hợp giữa tổ chức chuyên môn và doanh nghiệp dược phẩm như Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam giúp phát huy thế mạnh của mỗi bên, hướng đến việc tăng cường chăm sóc sức khỏe toàn dân”.

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Phó chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam - phát biểu tại lễ trao tặng bằng khen.

Ông Didier Martin - Giám đốc ngành hàng dược phẩm, Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam - chia sẻ: “Sự ghi nhận của Tổng hội Y học là động lực to lớn để Sanofi tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành y tế Việt Nam trong thời gian tới”.

Theo ông, doanh nghiệp dược không chỉ cung ứng thuốc mà còn thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ. Tổng hội kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, chú trọng chủ động phòng bệnh cho người cao tuổi và nhóm người yếu thế tại Việt Nam.

Ông Didier Martin - Giám đốc ngành hàng dược phẩm, Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam.

Bà Đào Thu Nga - Giám đốc Bộ phận Đối ngoại và Tiếp cận Thị trường, Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam - cho rằng trách nhiệm của doanh nghiệp dược phẩm không chỉ là cung cấp thuốc, vaccine mà còn góp phần giải quyết nhu cầu thực tế của người bệnh và hệ thống y tế.

“Mỗi khi nghe câu chuyện từ bệnh nhân hoặc gia đình có cuộc sống tốt hơn nhờ được tiếp cận điều trị kịp thời, tôi lại thấy rõ ý nghĩa của công việc chúng tôi đang làm”, bà chia sẻ.

Đó cũng là động lực để Sanofi triển khai chương trình hỗ trợ bệnh nhân, nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy hợp tác cơ quan quản lý, đội ngũ y tế và đối tác, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân Việt Nam.