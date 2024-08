Sandara gợi cảm ở tuổi 40

Concert của 2NE1 diễn ra vào 5-6/10 tại Olympic Hall của Công viên Olympic Seoul. Buổi hòa nhạc có tên WELCOME BACK, phản ánh sự phấn khích của nhóm khi được đoàn tụ với người hâm mộ. Đây là concert đầu tiên của họ sau 10 năm 6 tháng kể từ [ALL OR NOTHING] in SEOUL vào 3/2014. Ảnh: Fansite, L'Officiel Singapore.