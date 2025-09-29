Đèn lồng giá gần 5.000 USD của huyền thoại thiết kế Apple

|
LoveFrom, studio do “phù thủy thiết kế Apple” Jony Ive sáng lập, vừa ra mắt sản phẩm mới. Mang tên Sailing Lantern, đây là chiếc lồng đèn do LoveFrom hợp tác phát triển với công ty thiết kế, sản xuất thiết bị gia dụng Balmuda của Nhật Bản.
|
“Đây là niềm vinh dự lớn và rất thú vị khi tạo ra chiếc lồng đèn này cùng Gen và đội ngũ tuyệt vời của anh ấy tại Balmuda”, Ive cho biết. Kết quả là chiếc đèn kết hợp giữa tính hiện đại và truyền thống, sử dụng vật liệu cao cấp và đèn LED có thể sạc lại.
|
Theo Ive, lồng đèn được thiết kế phù hợp để dùng trong lĩnh vực hàng hải. Sản phẩm lấy cảm hứng từ sở thích chèo thuyền thời thơ ấu của ông. Tất nhiên, Ive không quên đề cập thiết kế mới mẻ của Sailing Lantern so với lồng đèn truyền thống.
|
“Tuy sở hữu vật liệu, hình dáng và cấu trúc mới mẻ, sản phẩm vẫn mang đến cảm giác quen thuộc, tin cậy tương tự lồng đèn hàng hải và đèn Fresnel trong quá khứ, vốn được cải tiến để đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe”, Ive chia sẻ.
|
Chất liệu và thiết kế của Sailing Lantern dễ tạo liên tưởng đến các sản phẩm của Apple. Phần kính bao quanh đèn được mài và đánh bóng đến độ “chính xác hoàn hảo”. Lớp thép được hoàn thiện tinh xảo với kỹ thuật đánh bóng, phun cát tạo vân và phủ mạ điện (electroplated).
|
Theo nhà sản xuất, chất liệu và kết cấu giúp sản phẩm “dễ bảo trì, tháo rời và sửa chữa, cũng như tái chế đơn giản sau khi hết vòng đời sử dụng”. Lồng đèn được bán với số lượng giới hạn (1.000 chiếc) với giá 4.800 USD, dự kiến giao hàng từ tháng 3/2026.
|
Được mệnh danh là “phù thủy thiết kế” khi tạo ra nhiều sản phẩm ấn tượng như iMac hay iPod, Jony Ive rời Apple năm 2019 để thành lập LoveFrom. Studio này đã thiết kế nhiều sản phẩm như mũi đỏ Red Nose, con dấu cho giải thưởng Terra Carta và những thiết kế của Airbnb. Gần đây, LoveFrom công bố hợp tác với OpenAI để phát triển thiết bị AI mới.
Những câu chuyện bên trong Apple
Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn