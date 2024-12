Apple lại thay đổi hướng giới thiệu sản phẩm mới

Apple thường có truyền thống giới thiệu các chip xử lý mới nhất của mình qua dòng sản phẩm cao cấp, nhưng điều này có vẻ sẽ không áp dụng với iPad Pro M5.

Chip M5 có hiệu suất cao hơn, hiệu quả năng lượng tốt hơn và tập trung hơn vào Apple Intelligence. Ảnh: Tudocelular.

Trong bài phân tích mới nhất, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết iPad Pro M5 dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2025. Ông viết: “iPad Pro trang bị bộ xử lý M5 dự kiến sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trong nửa cuối năm 2025. Động lực kinh doanh của Apple trong nửa cuối năm 2025 dự kiến sẽ được thúc đẩy đáng kể nhờ những sản phẩm mới”.

Dựa trên phân tích này, có thể thấy rằng iPad Pro M5 sẽ không phải là sản phẩm tiên phong giới thiệu dòng chip M5.

Thay vào đó, các mẫu MacBook Pro sử dụng chip M5 Pro và M5 Max có thể sẽ là những sản phẩm đầu tiên được trang bị chip này. Tiếp theo đó là iMac, Mac mini và các dòng sản phẩm khác. Với lịch trình dự kiến, các sản phẩm đầu tiên sử dụng chip M5 sẽ được ra mắt vào cuối năm 2025, trong khi đó, phiên bản iPad Pro với chip M5 sẽ ra mắt vào cuối năm đó hoặc đầu năm 2026.

Điều này đồng nghĩa với việc iPad Pro M4 vẫn sẽ là sản phẩm cao cấp nhất, không lỗi thời trong ít nhất 1-2 năm tới. Ngay cả khi điều đó xảy ra, rất khó để iPad mới có những thay đổi đáng kể về thiết kế hoặc tính năng. BGR cho rằng có vẻ như iPad Pro mới chỉ là một bước nhảy về thông số kỹ thuật và chip M5 sẽ không phải là một cải tiến mang tính cách mạng so với M4.

Chip M4 cải tiến đáng kể so với chip M3, giúp nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Theo The Elec, lý do chính khiến Apple không sử dụng tiến trình 2 nm tiên tiến của TSMC cho chip M5 là do chi phí quá cao. Thay vào đó, M5 sẽ áp dụng công nghệ System On Integrated Chip, giúp quản lý nhiệt tốt hơn và giảm thiểu rò rỉ điện. Những cải tiến này dự kiến mang lại hiệu suất cao hơn, hiệu quả năng lượng tốt hơn và tập trung mạnh hơn vào các nhiệm vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo và Apple Intelligence.

Ngoài ra, Apple cũng đang ấp ủ những thay đổi lớn về công nghệ màn hình hiển thị. Từ năm 2026 hoặc 2027, Apple dự kiến sẽ triển khai công nghệ màn hình OLED mới cho MacBook Pro, tiếp theo là cải tiến tương tự trên iPad Pro. Đồng thời, công ty cũng đang tiến gần hơn đến việc ra mắt các sản phẩm màn hình gập đầu tiên của mình, theo BGR.