Sân khấu sập, đêm nhạc có 20 ca sĩ ở Quảng Ninh bị hủy gấp

SUPERFEST 2025 dự kiến diễn ra tối 19/7 tại Quảng Ninh với sự tham gia của Soobin, Binz, Minh Hằng, Tóc Tiên... phải hoãn vì mưa giông.

Chiều 19/7, BTC sự kiện SUPERFEST 2025 - concert Mùa hè rực rỡ thông báo tạm hoãn chương trình vì điều kiện thời tiết rất xấu. Theo BTC, tại địa điểm diễn ra chương trình, mưa bão, gió lốc giật mạnh chưa có dấu hiệu dừng lại khiến sân khấu, thiết bị hư hại. Do đó, để bảo đảm an toàn cho mọi người và mang đến những trải nghiệm trọn vẹn nhất, BTC quyết định tạm dừng chương trình.

“BTC đang tích cực làm việc với các bên để mang đến một chương trình an toàn và trọn vẹn nhất có thể bù đắp cho tất cả quý khán giả sau sự tổn thất lần này. Thông tin chương trình và các hướng giải quyết sẽ được BTC thông báo đến quý khán giả trong thời gian sớm nhất. Các quý vị khán giả hãy tìm chỗ trú an toàn, không đến gần khu vực xung quanh quảng trường và đảm bảo an toàn là yếu tố trên hết. Một lần nữa, BTC xin chân thành gửi lời xin lỗi vì sự cố không mong muốn và ngoài tầm kiểm soát lần này. Rất mong nhận được sự thông cảm, đồng hành từ quý vị khán giả”, BTC sự kiện thông báo.

MInh Hằng, Phạm Quỳnh Anh tổng duyệt chương trình vào chiều 19/7. Ảnh: FBNV.

Cùng thời điểm, hình ảnh sân khấu của sự kiện SUPERFEST 2025 đổ sập vì mưa bão cũng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sự kiện SUPERFEST 2025 được lên lịch diễn ra tối 19/7 tại quảng trường Sun Carnival, Hạ Long, Quảng Ninh. Chương trình có sự tham gia của nhiều anh tài, chị đẹp như Soobin, Binz, Bằng Kiều, Cường Seven, Tóc Tiên, Minh Hằng…

Từ chiều 19/7, các nghệ sĩ đã có mặt ở địa diễn ra sự kiện để tổng duyệt chương trình. Đáng tiếc, đêm nhạc không thể diễn ra như kế hoạch.