Các em xinh 'chân chạm đất' sau khi bị bỏ lại

Nhiều ca sĩ ngay sau khi rời khỏi chương trình Em xinh "say hi" đã nhanh chóng phát hành sản phẩm riêng nhưng không phải ai cũng bứt phá.

Chương trình thực tế âm nhạc Em xinh "say hi" chính thức lên sóng từ 31/5, nhanh chóng trở thành tâm điểm của làng giải trí Việt. Là phiên bản nữ tiếp nối thành công của Anh trai “say hi”, Em xinh "say hi" không chỉ khuấy đảo mạng xã hội mà còn định hình một thế hệ nữ idol mới.

Sức nóng của Em xinh "say hi"

Em xinh “say hi” nhiều tuần qua đứng đầu trong số những chương trình được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Theo thống kê của Socialite, lượng thảo luận về Em xinh “say hi” đang chững lại nhưng chương trình vẫn giữ thứ hạng đầu tiên trong số các game show. Lượt thảo luận của Em xinh “say hi” trong khoảng thời gian 9/7-15/7 là 546.000, cao gấp đôi so với vị trí thứ 2 của Gia đình Haha (272.000).

Hàng loạt tiết mục của chương trình thống trị những vị trí cao trên top thịnh hành danh mục âm nhạc. Gần như tuần nào, các phần trình diễn của chương trình cũng giữ thứ hạng cao. Trong chiều 18/7, chương trình có 2 tiết mục nằm trong top 5 thịnh hành danh mục âm nhạc (Gã săn cá và I’ll Be There).

Em xinh "say hi" được chú ý ngay khi lên sóng nhưng không phải ai cũng được hưởng lợi nhiều về danh tiếng từ chương trình này. Ảnh: NSX.

Vẫn còn nhiều tranh luận về việc Em xinh “say hi” có thực sự đạt tới sức nóng của Anh trai “say hi” không nhưng không thể phủ nhận chương trình này đang là game show âm nhạc được chú ý nhiều nhất hiện nay. Nhiều gương mặt trong chương trình đã được hưởng lợi từ sức nóng của chương trình, chẳng hạn LyHan, Lamoon, 52Hz…

Nhưng không phải tất cả ai trong chương trình cũng hưởng được quyền lợi đó. Nhìn chung, thách thức lớn nhất của chương trình nằm ở việc xây dựng cộng đồng fan bền vững cho các nghệ sĩ nữ, vốn thường khó khăn hơn so với nghệ sĩ nam.

Bằng chứng là thành tích các sản phẩm được loạt em xinh phát hành những ngày qua.

Số phận em xinh bị bỏ lại

So với dàn Anh trai “say hi”, các em xinh nắm bắt sức nóng của chương trình nhanh chóng, kịp thời hơn. Nhưng dường như, không phải ai cũng tận dụng hiệu quả.

Ngay khi đang ở trong chương trình, Juky San phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Trao về anh với hình ảnh, âm nhạc quyến rũ, hoàn toàn lột xác so với phong cách xưa nay nữ ca sĩ xây dựng. Với 237.000 lượt xem sau 3 ngày phát hành, Juky San có được thành tích tương đối ổn nhưng chưa thể gọi là bùng nổ.

Cả Juky San và Lyly đều có sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian Em xinh "say hi" lên sóng. Ảnh: FBNV.

Thực tế, ngay cả trong chương trình Em xinh “say hi”, Juky San cũng chưa phải nhân tố nổi bật. Nữ ca sĩ không quá hoạt ngôn, hài hước và đó đã là một bất lợi khá lớn ở chương trình giải trí như Em xinh “say hi”. Trên sân khấu, Juky San làm mọi thứ ở mức trọn vẹn, giọng hát ngọt ngào, tình cảm nhưng bằng đó chưa đủ để cô tỏa sáng giữa hàng loạt nhân tố mới mẻ, thu hút khác.

Sau khi rời chương trình Em xinh "say hi" ở Live Stage 2, Hoàng Duyên nhanh chóng trở lại với MV She Never Cries, một ca khúc pop ballad - thế mạnh của cô. MV gây ấn tượng với phần vũ đạo điêu luyện, hợp tác cùng vũ công Sơn Lâm (người từng hai lần vô địch cuộc thi vũ đạo tại Mỹ). Ca khúc được cô sáng tác và thể hiện, đánh dấu bước chuyển mình của Hoàng Duyên sau hành trình ngắn tại Em xinh "say hi".

MV nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả với 2,1 triệu lượt xem sau nửa tháng công chiếu. Hoàng Duyên đã có nhiều bản hit như Sài Gòn hôm nay mưa, Chàng trai sơ mi hồng… She Never Cries có thể đang nhận thành tích tương đối khả quan nhưng chưa thể vượt qua được sức lan tỏa lớn trên phương diện social của Sài Gòn hôm nay mưa. Hoàng Duyên cần một bản hit có sức bật hơn nữa để định hình tên tuổi giữa thị trường đang có quá nhiều lựa chọn hấp dẫn.

Cùng thời điểm Ngô Lan Hương có MV Cảm ơn, cảm ơn để khép lại hình trình ngắn ở Em xinh “say hi”. Sản phẩm dường như mang tính tri ân nhiều hơn là đánh vào thị trường, số liệu. Cả giai điệu lẫn hình ảnh MV đều mang màu sắc trẻ trung, ngọt ngào, dễ thương với năng lượng tích cực. MV đạt 1 triệu lượt xem sau 2 tuần, thậm chí khiêm tốn hơn cả She Never Cries của Hoàng Duyên được tung ra cùng thời điểm.

Thanh tích tốt nhất trong số các em xinh là Lyly với MV Em không trách anh đâu. Sản phẩm có sự hợp tác của Danmy - người cũng tham gia Em xinh “say hi” nhưng bị loại sớm. Em không trách anh đâu đạt 3,3 triệu lượt xem từ 29/6 tới tối 18/7 đồng thời đứng hạng 26 trên top thịnh hành danh mục âm nhạc.

Với Em không trách anh đâu thuộc thể loại pop, R&B, Lyly chưa đột phá. Nữ ca sĩ đang an toàn trong lối viết lời nhưng đổi lại bài nhạc có đoạn điệp khúc bắt tai. Giai điệu bài hát dừng ở mức dễ nghe, chưa đủ cao trào, trong khi ca từ dễ đồng cảm mà không cần quá bi luỵ. Nhìn chung sau khi kết thúc hành trình Em xinh “say hi”, Lyly đã kịp tận dụng sức nóng Em xinh “say hi” mang đến cho cô (dù không nhiều) để tạo dấu ấn riêng. Trong số các đồng nghiệp đã bị loại, Lyly đang tận dụng cơn sốt em xinh hiệu quả nhất.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận Lyly đã có lượng fan sẵn có cùng một số ca khúc được khán giả đón nhận trước đó. Trên cương vị nhạc sĩ, Lyly cũng có nhiều sản phẩm nổi bật về thành tích. Do đó, nữ ca sĩ có lợi thế hơn hẳn các đồng nghiệp.