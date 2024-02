Sân bay Tân Sơn Nhất lập kỷ lục đón khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục “lập đỉnh” về lượng hành khách đi lại trong ngày hôm nay khi có tới gần 151 hành khách qua cảng hàng không lớn nhất tại phía Nam này.

Hành khách làm thủ tục hàng không tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: PV/Vietnam+.

Trong ngày hôm nay (ngày 16/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ lập kỷ lục đón lượng khách ở mức cao nhất tính chung trong cả cao điểm Tết này.



Cụ thể, theo thống kê của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay này sẽ dự kiến khai thác tổng số 964 chuyến bay, bao gồm 475 chuyến bay đi và 489 chuyến bay đến.

Tổng số hành khách dự kiến đón tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất là gần 151.000 khách, với số hành khách đến là 94.635 khách và 56.314 khách bay đi.

“Đây là số hành khách đạt ‘đỉnh’ mà Sân bay Tân Sơn Nhất khai thác mặc dù trước đó vào ngày 14/2 (ngày Mùng 5 Tết), cảng hàng không này cũng đã đón tới 148.000 lượt khách,” đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay.

Giai đoạn phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, (từ ngày 26/1 đến 24/2/2024), dự kiến mỗi ngày Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất có khoảng 860-900 chuyến bay đi và đến, lượng khách trung bình khoảng 135.000-140.000 khách/ngày.

Mặc dù số khách đạt ngưỡng cao, tuy nhiên, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp kịp thời trong công tác triển khai thông tin chuyến bay tại các khung giờ cao điểm để điều hòa, phân bổ nguồn lực cũng như tăng cường trao đổi, rà soát lượt cất, hạ cánh để khai thác phù hợp năng lực nhà ga.

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã chủ động họp trước cao điểm và đưa ra các phương án thống nhất với tất cả các đơn vị tham gia hoạt động khai thác tại sân bay; phối hợp, bố trí nhân sự “đúng người đúng việc” kịp thời tại Trung tâm điều phối khai thác; tăng cường nhân sự, xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết tại từng vị trí, cũng như trong công tác khẩn nguy; điều tiết các phương tiện, trang thiết bị hợp lý, không để xảy ra tắc nghẽn.

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất bố trí nhân viên hỗ trợ hành khách tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu; phối hợp chặt chẽ với các Hãng hàng không trong các công tác cập nhật lịch bay, nguồn lực, trang thiết bị phục vụ mặt đất, công tác phục vụ hành khách; tăng cường phối hợp với cảng vụ và các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự giao thông; phối hợp với các Hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nhằm nâng số lượng phương tiện phục vụ tại cảng trong dịp Tết.

Ngoài ra, sân bay lớn nhất tại phía Nam này cũng chủ động rà soát cơ sở hạ tầng, quy trình, phương án khai thác, sắp xếp nguồn lực; kiểm tra, bảo trì các hệ thống kỹ thuật, bảo đảm tính sẵn sàng hoạt động của trang thiết bị; lập kế hoạch, xây dựng phương án bảo đảm khai thác, giao thông cũng như các kịch bản đối phó với các tình huống bất thường.