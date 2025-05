Samsung và hành trình tạo ra màn hình chấm lượng tử vượt trội

Trong nhiều năm qua, Samsung không ngừng nỗ lực thương mại hóa, đưa công nghệ chấm lượng tử lên vị trí hàng đầu trong các dòng sản phẩm TV.

Chấm lượng tử là các hạt bán dẫn đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm màu sắc và ánh sáng trên màn hình TV. Trong nhiều năm qua, Samsung không ngừng tìm cách thương mại hóa, đưa công nghệ chấm lượng tử lên vị trí hàng đầu trong các dòng sản phẩm TV, bao gồm các dòng TV QLED và OLED, vốn mang lại độ chính xác màu sắc và độ sáng ở mức cao nhất.

Ông Yohan Zondak - Trưởng bộ phận Hiển thị Hình ảnh, Samsung Đông Nam Á và châu Đại Dương.

"Samsung tin rằng người tiêu dùng xứng đáng được trải nghiệm cả hiệu suất vượt trội lẫn sự an tâm. Đó là lý do chúng tôi đầu tư vào việc phát triển các loại màn hình không chỉ tốt hơn mà còn an toàn hơn. Dòng TV QLED chứng minh rằng chất lượng cao cấp không cần phải đánh đổi", ông Yohan Zondak - Giám đốc Bộ phận Màn hình Hiển thị Samsung khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương - cho biết.

Nếu sở hữu một chiếc TV Samsung QLED hoặc OLED, có thể bạn đã trải nghiệm chất lượng hình ảnh đẹp đẽ và sáng sủa hơn. Được hỗ trợ bởi công nghệ chấm lượng tử, các dòng TV cao cấp của Samsung là lựa chọn lý tưởng để game thủ, người hâm mộ thể thao và những tín đồ giải trí có thể đắm chìm trong nội dung yêu thích.

Hành trình hướng đến sự dân chủ hóa của TV chấm lượng tử đi kèm với một thách thức đáng chú ý, đó là không chỉ cung cấp trải nghiệm chất lượng cao mà còn cần đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong bài phỏng vấn ông Yohan Zondak - người đứng đầu ngành Màn hình hiển thị, Samsung Đông Nam Á và châu Đại Dương, những đột phá khoa học, thách thức cũng như tương lai của công nghệ đột phá này đã định nghĩa lại những gì có thể có đối với giải trí tại nhà.

Hành trình phát triển công nghệ chấm lượng tử không chứa cadmium

Công nghệ chấm lượng tử đã tạo nên làn sóng vào thời điểm ban đầu, nhờ vào công nghệ cho phép tái tạo màu sắc và độ tương phản vượt trội. Tuy nhiên, công nghệ vào thời điểm đó yêu cầu phải sử dụng vật liệu composite cadmium. Đây là một vấn đề nghiêm trọng vì cadmium là một trong 10 chất được quản lý chặt chẽ theo Chỉ thị hạn chế các chất độc hại (RoHS), nhằm mục đích hạn chế lượng hóa chất độc hại trong thiết bị điện tử. Nói một cách đơn giản, cadmium là một vật liệu có hại cho cả sức khỏe con người và môi trường.

Ông Yohan Zondak chia sẻ Samsung đã tự hỏi làm thế nào để đạt được hiệu suất màu sắc đặc biệt mà chấm lượng tử có thể mang lại mà không cần sử dụng cadmium?

Việc này đòi hỏi một số nỗ lực. Nhưng vào năm 2014, Samsung được cấp bằng sáng chế cho vật liệu chấm lượng tử không chứa cadmium đầu tiên trên thế giới. Hãng sử dụng indium phosphide làm giải pháp thay thế khả thi trong màn hình chấm lượng tử, mang lại hiệu suất tương đương so với vật liệu composite cadmium.

Bước đột phá này đòi hỏi nỗ lực đáng kể để hiện thực hóa, bởi hợp chất indium phosphide vốn kém ổn định về mặt hóa học so với các hợp chất cadmium. Điều này buộc doanh nghiệp phải phát minh ra các vật liệu polymer chuyên biệt dành cho lớp phim chấm lượng tử, cùng với những kỹ thuật ổn định hóa mới nhằm đảm bảo rằng các chấm lượng tử không chứa cadmium này có thể chịu được nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh mà không bị suy giảm chất lượng.

Ý nghĩa lớn nhất của phát minh này nằm ở tác động tích cực đến môi trường. Bằng cách loại bỏ cadmium khỏi quy trình sản xuất TV QLED, Samsung đã góp phần loại trừ một chất độc hại khỏi hàng triệu ngôi nhà, trong khi vẫn đảm bảo mang đến màu sắc rực rỡ và độ sáng vượt trội mà người tiêu dùng mong đợi.

Làm sao nhận biết công nghệ chấm lượng tử chính hãng?

Trong các dòng TV QLED của Samsung, chấm lượng tử đóng vai trò là vật liệu cốt lõi có khả năng chuyển đổi hoặc phát sáng. Vì vậy, chấm lượng tử là thành phần không thể thiếu trong cơ chế hoạt động của màn hình.

Tuy nhiên, khi công nghệ QLED của Samsung ngày càng được biết đến nhờ chất lượng hình ảnh vượt trội, doanh nghiệp cũng nhận thấy thuật ngữ “QLED” được sử dụng như một nhãn mác tiếp thị trong ngành công nghiệp. Samsung mong muốn giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về những gì mà một chiếc TV QLED chính hãng thực sự cần có.

Tại hội thảo Màn hình Hiển thị khu vực Đông Nam Á năm 2025 tại Bangkok, Thái Lan, Samsung mô tả công nghệ QLED do hãng phát triển, đảm bảo độ chuẩn xác về màu sắc, độ sáng, an toàn và bảo mật.

Có 3 yếu tố quan trọng mà người tiêu dùng nên lưu ý khi lựa chọn màn hình chấm lượng tử chính hiệu.

Thứ nhất, tổng hàm lượng vật liệu chấm lượng tử - TV QLED của Samsung chứa một lượng lớn vật liệu chấm lượng tử thực sự, vượt xa mức tối thiểu cần thiết để mang lại hiệu quả cải thiện màu sắc rõ rệt, đặc biệt ở các dải màu đỏ và xanh lục.

Thứ hai, sự hiện diện của các thành phần quang học chuyên biệt dành cho chấm lượng tử, giúp tách biệt phần quyết định màu sắc khỏi đèn nền LED. Đây là yếu tố cho phép TV đạt được cả độ chính xác màu sắc lẫn độ sáng của màn hình lên đến 2.000 nit. Chất lượng của lớp phim chấm lượng tử này đóng vai trò then chốt trong việc thể hiện màu sắc sống động, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của TV chấm lượng tử.

Thứ ba là việc không sử dụng cadmium. Samsung đã đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển công nghệ TV chấm lượng tử an toàn hơn mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đăng ký khoảng 150 bằng sáng chế liên quan đến công nghệ chấm lượng tử không chứa cadmium.

Công nghệ QLED đáp ứng nhu cầu giải trí tại gia

Việc giữ vững niềm tin của người tiêu dùng bắt đầu từ sự minh bạch. Samsung xác định rõ thế nào là một màn hình chấm lượng tử chính hiệu. Cụ thể, một màn hình chấm lượng tử là loại sử dụng chấm lượng tử để chuyển đổi quang học hoặc phát xạ ánh sáng làm công nghệ hiển thị cốt lõi. Samsung muốn khách hàng hiểu rõ sản phẩm mà họ đang mua.

Để đảm bảo tính xác thực, doanh nghiệp tìm đến sự kiểm chứng nghiêm ngặt từ các bên thứ ba độc lập. Ví dụ, công nghệ chấm lượng tử không chứa cadmium của thương hiệu đã được SGS - đơn vị hàng đầu toàn cầu về kiểm tra và chứng nhận - xác nhận. Samsung cũng tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận Common Criteria, một tiêu chuẩn đánh giá mức độ an toàn của các sản phẩm CNTT; nền tảng bảo mật Knox của thương hiệu được tích hợp trong dòng TV năm 2024 và đã nhận được chứng nhận này trong 10 năm liên tiếp.

TV QLED của Samsung được chứng nhận "Real Quantum Dot Display” từ TUV Rheinland, xác nhận đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về cấu trúc màn hình chấm lượng tử.

Ngoài ra, khi tạp chí khoa học Nature Nanotechnology thực hiện khảo sát vào năm 2019 với các chuyên gia hàng đầu thế giới về những tiêu chí của một sản phẩm dựa trên công nghệ nano, phần lớn đều đồng thuận rằng đó chính là các màn hình được nâng cấp bằng công nghệ chấm lượng tử - chính là những mẫu TV QLED mà Samsung đã sản xuất.

Ông Yohan Zondak tin rằng người tiêu dùng xứng đáng được trải nghiệm cả hiệu suất vượt trội lẫn sự an tâm. Đó là lý do Samsung đầu tư không chỉ để phát triển màn hình tốt hơn, mà còn an toàn hơn. Việc loại bỏ các chất độc hại như cadmium và tích hợp nền tảng bảo mật tiên tiến Samsung Knox đã cho thấy hiệu suất cao cấp không đồng nghĩa với việc phải đánh đổi.

Sự phát triển không ngừng của công nghệ chấm lượng tử trong lĩnh vực giải trí là nhờ vào những ưu điểm cốt lõi như khả năng tái tạo màu sắc chính xác, độ sáng cao và hiệu suất năng lượng ấn tượng. Những yếu tố này ngày càng trở nên quan trọng khi nội dung mà người tiêu dùng tiêu thụ ngày một tinh vi và đa dạng hơn.

Tích hợp sâu công nghệ AI cùng nhiều tính năng thiết thực cho đời sống hàng ngày, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong kỷ nguyên AI TV.

Một trong những hướng phát triển mà Samsung theo đuổi liên quan đến các chấm lượng tử phát quang điện, trong đó các chấm lượng tử tự chuyển đổi năng lượng điện trực tiếp thành ánh sáng. Công nghệ này có tiềm năng đưa công nghệ hiển thị lên đến cấp độ nano.

Hiện thương hiệu tích hợp các khả năng AI vào công nghệ hiển thị nhằm nâng cao trải nghiệm hình ảnh. Chẳng hạn, Samsung Vision AI giúp TV Samsung cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh và âm thanh. Các công nghệ AI xử lý trực tiếp trên thiết bị sẽ phân tích nội dung và các yếu tố môi trường theo thời gian thực, từ đó điều chỉnh hình ảnh và âm thanh một cách linh hoạt để mang lại trải nghiệm tối ưu.

Cuối cùng, mục tiêu của doanh nghiệp là khiến người xem cảm thấy như đang hòa mình vào nội dung, chứ không đơn thuần là tiêu thụ nội dung qua một phương tiện truyền thông. Với mỗi bước tiến của công nghệ chấm lượng tử và các công nghệ hiển thị khác, thương hiệu đang tiến gần hơn tới việc hiện thực hóa tầm nhìn này.

Cách tiếp cận này đã đóng vai trò then chốt giúp Samsung dẫn đầu thị trường TV toàn cầu trong 19 năm liên tiếp kể từ năm 2006 (theo Omdia), với dòng TV QLED chiếm một nửa thị phần trong phân khúc của mình.