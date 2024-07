Samsung tiên phong ra mắt smartwatch cao cấp tích hợp Galaxy AI

Smartwatch tích hợp Galaxy AI của Samsung hứa hẹn thay đổi trải nghiệm của người dùng với đồng hồ thông minh.

Samsung tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường smartwatch cho người luyện tập chuyên nghiệp, khi ra mắt bộ đôi đồng hồ thông minh Galaxy Watch Ultra và Galaxy Watch7 tích hợp Galaxy AI.

AI thay đổi “cuộc chơi” thiết bị đeo thông minh

Điều gì có thể khiến smartwatch - vốn mang hậu tố “thông minh” trong tên gọi - trở nên thông minh hơn. Đáp án là trang bị cho thiết bị này “bộ não” thực thụ, với khả năng thu thập thông tin, phân tích, đề xuất giải pháp cá nhân hóa cho người dùng. Đây là chiến lược mà Samsung áp dụng trên đồng hồ thông minh Galaxy Watch Ultra vừa ra mắt, thông qua việc trang bị AI.

Galaxy Watch Ultra là đồng hồ thông minh thế hệ mới nhất của Samsung.

Thay vì cung cấp các chỉ số vận động đơn lẻ, 13 đèn LED trong cảm biến BioActive thế hệ mới (gấp 3 lần thế hệ trước) cùng Galaxy AI giúp người dùng tính toán Điểm số năng lượng (Energy score) để sắp xếp hoạt động thể chất trong ngày phù hợp. Điểm số năng lượng được quyết định dựa trên 4 chỉ số gồm: Hoạt động trong ngày, nhịp tim lúc ngủ (SHR), biến động nhịp tim lúc ngủ (SHRV) và điểm số giấc ngủ. Chẳng hạn, nếu hôm trước bạn vận động cường độ cao hoặc ngủ không ngon giấc, đồng hồ sẽ khuyến nghị các hoạt động nhẹ như đi bộ, tập yoga và ngược lại.

Tùy theo thể trạng, tính năng Trợ lý sống khỏe (Wellness tips) trên đồng hồ sẽ đưa ra gợi ý, mục tiêu phù hợp để người dùng duy trì động lực luyện tập. Galaxy Watch Ultra cũng có khả năng cá nhân hóa vùng nhịp tim dựa trên chức năng tim phổi và mức độ tập luyện của người dùng.

Galaxy Watch Ultra mang đến nhiều tính năng giúp người dùng duy trì động lực luyện tập.

Nếu yêu thích bộ môn đạp xe, bạn có thể xác định công suất tối đa có thể duy trì trong 1 giờ với tính năng Đo lường ngưỡng sức mạnh (FTP) trên Galaxy Watch Ultra, từ đó tối ưu hiệu quả luyện tập. Ngoài ra, tính năng Quản lý tiến độ luyện tập (Race) cho phép người dùng so sánh kết quả tập luyện quá khứ, góp phần thúc đẩy tinh thần rèn luyện.

Tính năng hữu dụng khác của đồng hồ là Phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ (Sleep apnea), giúp người dùng theo dõi, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường của cơ thể, từ đó kịp thời tham vấn điều trị với chuyên viên y tế.Tính năng này dự kiến được triển khai tại Việt Nam vào năm 2025.

Những người bận rộn cũng có thể yên tâm khi Galaxy AI sở hữu tính năng gợi ý trả lời tin nhắn với đề xuất có văn phong và ngữ cảnh cụ thể thay vì chỉ “Yes/No/OK”.

Tính năng gợi ý trả lời tin nhắn trên thiết bị.

Thiết kế sang trọng, hướng đến lối sống năng động

Không chỉ là smartwatch sở hữu AI nổi bật trên thị trường, Galaxy Watch Ultra còn mang đến xu hướng thiết kế mới ở phân khúc đồng hồ cho người tập luyện thể thao chuyên nghiệp.

Cụ thể, thiết bị sở hữu mặt đồng hồ Cushion-Shape kết hợp giữa mặt vuông và mặt tròn - phong cách thường thấy trên những mẫu đồng hồ xa xỉ. Thiết kế này gia tăng tối đa độ bền, thông qua mặt đồng hồ được chế tác từ vật liệu titanium, mặt kính sapphire cứng cáp hạn chế trầy xước, đạt chuẩn quân đội MIL-STD-810, phù hợp hoạt động ngoài trời.

Thiết kế sang trọng của Galaxy Watch Ultra.

Nút phản ứng nhanh (Quick button) hỗ trợ các thao tác nhanh khi luyện tập kèm chế độ Còi cứu hộ hỗ trợ, giúp vận động viên phát ra tín hiệu cầu cứu kịp thời nếu không may gặp sự cố. Galaxy Watch Ultra cũng là bạn đồng hành bền bỉ khi trang bị chuẩn kháng nước IP68 và 10ATM, chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt từ -20 độ C đến 55 độ C. Đồng hồ cao cấp của Samsung cũng cải tiến thời lượng pin đáng kể, lên đến 100 giờ ở chế độ tiết kiệm pin và đến 48 giờ ở chế độ tiết kiệm pin tập luyện.

Nhằm tối ưu hóa sức mạnh cho Galaxy Watch Ultra, Samsung trang bị vi xử lý 3 nm, mang đến trải nghiệm mượt mà. Kết hợp cùng cảm biến sinh học BioActive2 thế hệ mới và hệ thống định vị GPS kép - Dual GPS, thiết bị giúp người dùng theo dõi chỉ số sức khỏe chính xác và toàn diện hơn.

Samsung ra mắt Galaxy Watch7 với nhiều nâng cấp.

Cùng với Galaxy Watch Ultra, Samsung giới thiệu Galaxy Watch7 với nhiều nâng cấp, hướng đến người dùng năng động, theo đuổi lối sống hiệu suất cao. Sản phẩm được tích hợp Galaxy AI với khả năng tính toán Điểm số năng lượng, Trợ lý sống khoẻ, cá nhân hóa vùng nhịp tim, gợi ý trả lời tin nhắn, cảm biến sinh học BioActive thế hệ mới, GPS kép giúp theo dõi sức khỏe chính xác và toàn diện hơn.

Với thiết kế bền bỉ cùng tính năng thông minh hỗ trợ bởi Galaxy AI, bộ đôi Galaxy Watch Ultra và Galaxy Watch7 trở thành bạn đồng hành không thể thiếu trong hành trình sống tích cực, năng động và tối ưu hóa hiệu suất của thế hệ người dùng dẫn đầu.