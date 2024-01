Samsung ra mắt TV mới, mở đầu kỷ nguyên màn hình AI

Samsung vừa công bố các dòng TV QLED, Micro LED, OLED và Lifestyle mới nhất tại CES 2024, đánh dấu khởi đầu của kỷ nguyên màn hình mới.

Các dòng sản phẩm sở hữu bộ xử lý AI thế hệ mới, tái định nghĩa về khả năng hiển thị thông minh. Bên cạnh việc mang lại chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt hơn, các dòng sản phẩm mới còn cung cấp cho người tiêu dùng tính năng hỗ trợ AI được bảo mật bởi Samsung Knox, nhấn mạnh việc truyền cảm hứng và tôn vinh phong cách sống cá nhân.

Neo QLED 8K: Nâng cao chất lượng hình ảnh nhờ AI

TV Neo QLED 8K và 4K mới nhất của Samsung mang đến trải nghiệm toàn diện với chất lượng hình ảnh sống động, công nghệ âm thanh cao cấp cùng loạt ứng dụng, dịch vụ đa dạng. TV Neo QLED 8K 2024 sở hữu bộ xử lý mới và tân tiến nhất của Samsung - NQ8 AI Gen3. Đây là bộ xử lý thần kinh (NPU) nhanh gấp đôi so với phiên bản tiền nhiệm, số lượng mạng lưới thần kinh cũng tăng gấp 8 lần (từ 64 lên 512), đảm bảo mọi chi tiết trên màn hình được hiển thị với độ nét tối đa.

TV Neo QLED 8K 2024 sở hữu bộ xử lý NQ8 AI Gen3 mới và tân tiến.

Dòng Neo QLED được trang bị các tính năng nâng cao chất lượng hình ảnh và thiết kế, bao gồm 8K AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Real Depth Enhancer Pro và thiết kế Infinity Air Design viền siêu mỏng. Bên cạnh đó, Q-Symphony 2024 và Active Voice Amplifier Pro - công cụ tăng cường hội thoại AI độc quyền - cũng mang đến cho thiết bị chất lượng âm thanh vượt trội.

Dòng Neo QLED cho chất lượng hình ảnh chân thật, sống động.

Năm nay, TV Samsung sẽ cải thiện đáng kể trải nghiệm kết nối với Samsung Daily+, một trung tâm dành cho các hoạt động tại nhà. Dòng TV và màn hình mới nhất cũng cung cấp nhiều tiện ích hơn, trong đó có phụ đề âm thanh, điều khiển từ xa dành cho người khuyết tật, chế độ Relumino Together (tính năng dành cho người có thị lực kém).

Micro LED: Thúc đẩy ranh giới của công nghệ màn hình

Với Micro LED trong suốt mới, Samsung chứng minh có vô vàn khả năng cho màn hình. Chiếc màn hình này trông giống một mảnh kính trong suốt, sở hữu chip Micro LED cực nhỏ với quy trình sản xuất chính xác cao, loại bỏ các đường nối và khúc xạ ánh sáng. Micro LED trong suốt tạo ra hình ảnh rõ ràng, không bị che khuất, đáp ứng nhiều trường hợp sử dụng khác nhau trong cả môi trường gia đình lẫn doanh nghiệp.

Với việc thiết kế mô-đun linh hoạt, mang đến khả năng cá nhân hóa hình dạng, kích thước và tỷ lệ của màn hình để phù hợp với mọi không gian, Micro LED là bước tiến đột phá trong công nghệ màn hình.

Các dòng TV mới của Samsung “mở ra” kỷ nguyên màn hình AI.

TV OLED: Đa dạng lựa chọn

TV Samsung OLED 2024 tiếp tục được phát triển dựa trên thành tựu của các phiên bản trước. Mẫu S95D lên đến 77 inch sở hữu màn hình sáng hơn 20% so với các mẫu trước đó, màu sắc chuẩn xác được tăng cường bởi AI, đạt chứng nhận Pantone Validated. Tần số quét 144 Hz giúp fan thể thao và game thủ tận hưởng chuyển động mượt mà, rõ nét trên màn hình.

Người dùng tận hưởng chuyển động mượt mà, rõ nét trên màn hình.

Đặc biệt, công nghệ OLED Glare Free mới - được thiết kế riêng cho màn hình OLED năm 2024 - bảo toàn độ chính xác về màu sắc và giảm phản sáng nhờ lớp phủ tân tiến. Ngoài ra, Samsung cũng giới thiệu 2 mẫu khác là S90D và S85D với nhiều kích thước khác nhau, từ 42 inch đến 83 inch.

TV Lifestyle: Cá nhân hóa đa dạng phong cách sống

Ngoài dòng TV Lifestyle như The Frame, The Serif và The Terrace, Samsung còn tái khẳng định cam kết “màn hình ở mọi nơi, màn hình cho mọi người” với nhiều sản phẩm khác nhau trong dòng Lifestyle mới nhất. Những nâng cấp mới cung cấp mức độ tùy chỉnh và cá nhân hóa chuyên sâu hơn.

The Frame 2024 với hơn 2.500 tác phẩm nghệ thuật và được tối ưu để giảm tiêu thụ năng lượng lên tới 10% nhờ khả năng thay đổi tần số quét trong chế độ Art Mode. The Premiere 8K là máy chiếu đầu tiên trên thế giới cung cấp khả năng kết nối không dây. Máy chiếu di động The Freestyle thế hệ 2 có tính năng kết hợp màn hình màn hình 2 máy chiếu (Smart Edge Blending).

Để hoàn thiện hệ thống giải trí gia đình, Samsung cũng tung ra các mẫu mới thuộc dòng loa thanh 2024, được hỗ trợ đặc biệt bởi công nghệ AI tân tiến. Đáng chú ý nhất là Music Frame - chiếc loa thanh có kiểu dáng khung tranh, tương thích với SmartThings. Ngoài ra, phải kể đến loa thanh HW-Q990D với khả năng phân tích và sử dụng AI để tối ưu hóa chất lượng âm thanh, loa thanh siêu mỏng HW-S800D phù hợp nhiều không gian.

Dòng sản phẩm TV và loa mới 2024 của Samsung với công nghệ cao cấp, mang đến trải nghiệm vượt chuẩn, đề cao cá nhân hóa, thay đổi lối sống và cách người dùng tương tác với thiết bị.