Samsung làm mỏng smartphone gập, mang AI lên đồng hồ

Trong khi Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 tập trung cải tiến thiết kế, Samsung lần đầu tích hợp trợ lý AI tạo sinh lên cổ tay với Galaxy Watch8.

Sự kiện Galaxy Unpacked 2025 của Samsung vừa diễn ra tối 9/7 (giờ Việt Nam). Không quá bất ngờ khi công ty Hàn Quốc tập trung ra mắt loạt thiết bị di động mới, gồm smartphone màn hình gập và smartwatch.

Năm nay, Samsung ra mắt 3 mẫu smartphone gập mới. Galaxy Z Fold7 tập trung kích thước mỏng nhẹ, Z Flip7 chú trọng trải nghiệm màn hình ngoài, trong khi Z Flip7 FE thiên về giá bán phải chăng

Tiếp theo, Galaxy Watch8 tập trung bộ tính năng theo dõi sức khỏe, thiết kế vuông vức và AI tạo sinh. Đây là các điểm nhấn trong sự kiện vừa diễn ra của Samsung.

Galaxy Z Fold7

Không có nhiều bất ngờ, Samsung tập trung nâng cấp thiết kế trên Galaxy Z Fold7 với màn hình lớn, kích thước mỏng nhẹ và camera cải tiến.

Kích thước màn hình ngoài của Galaxy Z Fold7 tăng từ 6,3 inch lên 6,5 inch. Với độ phân giải 2.520 x 1.080 pixel, tỷ lệ màn hình ngoài của Z Fold7 giờ đây dễ sử dụng và giống smartphone bình thường, thay vì quá hẹp như những phiên bản trước.

Màn hình trong của Z Fold7 tăng từ 7,6 inch lên 8 inch. Theo Samsung, đây là kích thước lớn nhất trên smartphone Galaxy từ trước đến nay. Công ty Hàn Quốc vẫn sử dụng kính siêu mỏng để tăng độ bền, giảm hiện tượng nếp gấp.

Galaxy Z Fold7 cũng tập trung cải thiện mỏng nhẹ. So với bản tiền nhiệm, độ dày thiết bị giảm từ 5,6 mm xuống 4,2 mm (khi mở ra), và 12,1 mm xuống 8,9 mm (khi gập lại). Khối lượng sản phẩm giảm từ 239 g còn 215 g.

Khi mở ra, Galaxy Z Fold7 chỉ dày hơn một chút so với cổng USB-C. Ảnh: Bloomberg.

Samsung đã thử nghiệm hướng đi siêu mỏng trên Galaxy S25 Edge. Với smartphone gập như Z Fold7, độ mỏng nhẹ có thể mang nhiều ý nghĩa hơn. Dù vậy, sản phẩm chưa thể vượt qua Magic V5, smartphone gập mỏng nhất hiện nay (8,8 mm).

Theo The Verge, độ mỏng 8,9 mm của Galaxy Z Fold7 tương đương một số thiết bị như Oppo Find N5. Khi mở ra, sản phẩm chỉ dày hơn một chút so với cổng USB-C cạnh dưới. Tuy nhiên, Samsung phải "hy sinh" bút S Pen để đạt độ mỏng.

Công ty Hàn Quốc cũng loại bỏ camera ẩn khỏi màn hình. Thay vào đó, màn hình chính của Z Fold7 bổ sung lỗ tròn phía trên cho camera selfie 10 MP. Khả năng kháng nước/bụi trên thiết bị giữ nguyên với chuẩn IP48.

Mặt sau của Galaxy Z Fold7 trang bị camera chính 200 MP, camera góc siêu rộng 12 MP và camera telephoto 10 MP. Tương tự Galaxy S25 Edge, Samsung mang cảm biến 200 MP lên Z Fold7 với chất lượng “ngang dòng Ultra” dù vẫn cần thời gian đánh giá.

Về cấu hình, Galaxy Z Fold7 trang bị chip xử lý Snapdragon 8 Elite, dung lượng pin 4.400 mAh. Thiết bị sử dụng One UI 8 với bộ tính năng Galaxy AI quen thuộc.

Galaxy Z Fold7 có giá 2.000 USD tại Mỹ, đắt hơn Z Fold6 ( 1.900 USD ). Thiết bị có 3 tùy chọn màu sắc gồm xanh dương, bạc và đen. Các tùy chọn bộ nhớ gồm 256 GB, 512 GB và 1 TB, RAM 12 GB hoặc 16 GB.

Trợ lý Gemini AI của Google được tối ưu cho màn hình lớn của Galaxy Z Fold7. Ảnh: Bloomberg.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg, Drew Blackard, Phó chủ tịch quản lý sản phẩm di động tại Samsung, nhấn mạnh thay đổi trong thiết kế của Galaxy Z mới, kỳ vọng thu hút thêm người dùng bởi smartphone gập vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ doanh số smartphone.

“Đây sẽ là thay đổi mang tính bước ngoặt, góp phần giúp smartphone gập trở nên phổ biến hơn”, Blackard cho biết.

Theo Blackard, dòng Galaxy Z Fold đã thu hút những người đam mê công nghệ, chủ yếu nhờ khả năng đa nhiệm.

“Sản phẩm hướng đến đối tượng người dùng lớn tuổi và nghiêng về nam giới. Fold có tỷ lệ mua lại cao nhất trong các dòng thiết bị của chúng tôi”, Blackard cho biết, nhấn mạnh người dùng Z Fold rất trung thành, có xu hướng nâng cấp lên thế hệ tiếp theo.

Galaxy Z Flip7 và Z Flip7 FE

Điểm nổi bật của Galaxy Z Flip7 đến từ màn hình ngoài bao phủ toàn bộ mặt trước tương tự Motorola Razr. Samsung gọi đây là Flex Window với kích thước tăng từ 3,4 inch lên 4,1 inch, tần số quét 120 Hz cho trải nghiệm mượt mà hơn.

Samsung sử dụng phần màn hình bổ sung trên Z Flip7 để hiển thị thời gian, ngày tháng và Now Bar, không gian phía trên vẫn chứa các widget và điều khiển ứng dụng.

Galaxy Z Flip7 cũng mỏng hơn bản tiền nhiệm, độ dày khi mở ra giảm từ 6,9 mm còn 6,5 mm. Một trong những nâng cấp đáng chú ý đến từ dung lượng pin tăng lên 4.300 mAh.

Smartphone mới của Samsung hỗ trợ DeX và Gemini AI trên màn hình ngoài, những tính năng không có trên thế hệ trước. Tuy mỏng và mạnh hơn, thiết bị vẫn hỗ trợ chuẩn kháng nước/bụi IP48.

Màn hình ngoài của Galaxy Z Flip7 giờ đây bao phủ toàn bộ mặt trước. Ảnh: Bloomberg.

Galaxy Z Flip7 trang bị 2 camera sau, gồm camera chính 50 MP và camera góc siêu rộng 12 MP, màn hình phía trong vẫn tích hợp camera selfie 10 MP.

Về cấu hình, Z Flip7 trang bị chip xử lý Exynos 2500, cài sẵn One UI 8 trên Android 16. Theo Bloomberg, đây là lần đầu tiên Samsung sử dụng chip Exynos trên smartphone gập sau thời gian dài tối ưu hiệu năng, tiêu thụ năng lượng và tản nhiệt.

Việc tích hợp Exynos lên Z Flip7 cho thấy công ty Hàn Quốc muốn khôi phục niềm tin từ người dùng, đồng thời giảm phụ thuộc vào Qualcomm.

Hướng đến người dùng năng động, Galaxy Z Flip7 có 3 tùy chọn màu gồm xanh dương, đen và đỏ. Các tính năng Galaxy AI vẫn hỗ trợ đầy đủ như Gemini Live, Now Brief, Now Bar, xử lý văn bản, dịch thuật trực tiếp... cùng hàng loạt công cụ sửa ảnh bằng AI.

Thiết kế của Galaxy Z Flip7 FE khá giống Z Flip6. Ảnh: The Verge.

Năm nay, Samsung lần đầu ra mắt Galaxy Z Flip7 FE. So với Z Flip7 (giá 1.100 USD ), Z Flip7 FE rẻ hơn 200 USD với màn hình ngoài kiểu cũ, camera chính 50 MP, hỗ trợ Galaxy AI, chip Exynos 2400 và dung lượng pin 4.000 mAh. Tuy vậy, sản phẩm sẽ cạnh tranh với phiên bản Razr giá chỉ 700 USD từ Motorola.

So với thế hệ đầu tiên, những lo ngại về độ bền, kích thước và pin dần được Samsung giải quyết. Các tính năng như khung nhôm, kháng nước và kính cường lực giúp Galaxy Z Fold, Z Flip bền hơn theo từng thế hệ.

Galaxy Watch8 và Watch8 Classic

Bên cạnh smartphone gập, Samsung còn giới thiệu Galaxy Watch8 và Watch8 Classic, bộ đôi smartwatch với thiết kế mới.

Tương tự Galaxy Watch Ultra, sản phẩm có màn hình tròn trong bộ vỏ hơi vuông. Đây cũng là thay đổi lớn nhất trong thiết kế của Watch8 so với bản tiền nhiệm.

Jeffrey Kim, Giám đốc Sản phẩm cấp cao tại Samsung, cho biết thiết kế vuông giúp đồng hồ nằm phẳng trên cổ tay, thân hình mỏng hơn 11% nhưng dung lượng pin lớn hơn (10-20 mAh tùy model).

Theo trải nghiệm của The Verge, Galaxy Watch8 khá thoải mái khi đeo trên cổ tay, đặc biệt với model kích thước lớn. Lưu ý rằng Watch8 Classic chỉ có một tùy chọn 46 mm.

Bộ đôi smartwatch mới còn nâng cấp nhẹ về phần cứng. Trong đó, Watch8 Classic bổ sung nút Quick Button để kích hoạt tác vụ nhanh, bên cạnh hệ thống ngàm dây đeo mới.

Mặt trước của Galaxy Watch8. Ảnh: Bloomberg.

Những nâng cấp lớn hơn trên Galaxy Watch8 tập trung vào phần mềm. Trong đó, chế độ Running Coach có thể lập kế hoạch chạy phù hợp dựa trên bài tập 12 phút đầu tiên. Tính năng Bedtime Guidance tính toán nhịp sinh học để gợi ý thời gian ngủ tối ưu. Mức độ căng thẳng khi ngủ cũng được đo đạc với Vascular Load.

Galaxy Watch8 cũng tích hợp Gemini AI trên nền tảng Wear OS 6. Trợ lý cho phép người dùng ra lệnh điều khiển đồng hồ bằng ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như kích hoạt chạy bộ với lượng calo tương đương một miếng pizza, tìm phòng gym tốt nhất gần đây, hoặc tạo playlist nhạc để chạy trong 10 phút.

Sau khi ra lệnh, Gemini sẽ tìm kiếm thông tin và kích hoạt ứng dụng tương ứng. Người dùng vẫn cần Internet để sử dụng AI, nhưng đây là lần đầu trợ lý AI tạo sinh thực sự xuất hiện trên smartwatch.

Cải tiến tiếp theo mang tên Antioxidant Index. Sau khi dùng cảm biến quét ngón tay, Galaxy Watch8 có thể đo chỉ số chống oxy hóa, từ đó khuyến nghị thực phẩm phù hợp để đưa vào bữa ăn, chẳng hạn như trái cây và rau.

Galaxy Watch8 có giá 350 USD , đắt hơn 50 USD so với bản tiền nhiệm. Trong khi đó, Watch8 Classic có giá khởi điểm 500 USD . Với Galaxy Watch Ultra, Samsung mang thêm tùy chọn màu xanh dương, tăng dung lượng lưu trữ lên gấp đôi (64 GB), chip xử lý giống hệt năm ngoái.

Galaxy Watch8 Classic với viền xoay. Ảnh: The Verge.

Theo Bloomberg, Galaxy Watch từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của Samsung, khi công ty thường quảng bá cùng những thiết bị khác để thúc đẩy doanh số. Tuy nhiên với Galaxy Watch8, công ty Hàn Quốc đang định vị như sản phẩm độc lập, tích hợp nhiều tính năng hấp dẫn.

Tại sự kiện, Samsung không nhắc đến nhẫn thông minh Galaxy Ring. Dù vậy, đại diện công ty khẳng định vẫn liên tục cải thiện trải nghiệm sản phẩm.

"Tôi nghĩ rằng với khối lượng công việc và những gì bạn sẽ thấy trong những tháng tới, chiếc nhẫn sẽ đáng giá hơn với loạt cải tiến về phần mềm.

Đó là yếu tố được chúng tôi tập trung thông qua Samsung Health, có thể mang đến nhiều tiện ích hơn bởi tiềm năng rất lớn. Mọi thứ vẫn chỉ trong giai đoạn đầu", Blackard nhấn mạnh.

