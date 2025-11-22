Samsung Electronics có CEO mới

Giám đốc mảng di động TM Roh được bổ nhiệm làm đồng CEO Samsung Electronics, đưa công ty trở lại cơ cấu lãnh đạo truyền thống.

TM Roh tại sự kiện ra mắt Samsung Galaxy S24 tháng 1/2024. Ảnh: Reuters.

Samsung Electronics vừa thông báo bổ nhiệm Giám đốc mảng di động TM Roh cho vị trí đồng CEO. Ông cũng giữ chức trưởng bộ phận trải nghiệm thiết bị, bao gồm mảng kinh doanh điện thoại di động, TV và thiết bị gia dụng.

Theo Reuters, động thái mới nhất đưa Samsung trở lại cơ cấu đồng CEO truyền thống, phân chia vai trò phụ trách bộ phận chip và thiết bị tiêu dùng.

Thời gian gần đây, Samsung hoạt động theo mô hình một CEO sau khi đồng CEO Han Jong-Hee bất ngờ qua đời vào tháng 3. Một tháng sau, Roh đảm nhiệm vai trò quyền giám đốc mảng tiêu dùng.

Theo nhà phân tích Ryu Young-ho từ NH Investment & Securities, quyết định bổ nhiệm Roh làm đồng CEO cho thấy hướng đi “an toàn và dễ đoán” của Samsung. Ông nói thêm rằng động thái này có thể giúp công ty tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ryu lưu ý rằng chip nhớ và thiết bị di động là các mảng kinh doanh hàng đầu của Samsung trong năm nay. Do đó, việc bổ nhiệm TM Roh làm đồng CEO là dấu hiệu cho thấy công ty Hàn Quốc muốn tập trung hơn vào các bộ phận này.

Theo nhận định, mảng kinh doanh bộ nhớ của Samsung có lợi thế nhờ thị trường thuận lợi. Dưới sự lãnh đạo của đồng CEO Jun Young-hyun, công nghệ chip nhớ ngày càng cải thiện trong bối cảnh cuộc đua AI buộc Samsung thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Quyết định bổ nhiệm đồng CEO diễn ra ít tuần sau khi Samsung công bố HK Park giữ vị trí trưởng văn phòng hỗ trợ kinh doanh. Phục vụ Chủ tịch Lee Jae-yong, đây là bộ phận hỗ trợ công ty ra các quyết định quan trọng.

Các nhà phân tích cho rằng văn phòng hỗ trợ kinh doanh tại Samsung Electronics đóng vai trò tương tự “bộ não thu nhỏ” bên trong Samsung Group, tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc với các lĩnh vực kinh doanh đa dạng từ chip, smartphone, tàu biển đến dược phẩm, giúp phối hợp vận hành các đơn vị kinh doanh và công ty con.

Trong ngày 21/11, cổ phiếu Samsung Electronics giảm khoảng 4,2%. Dù vậy, giới phân tích cho rằng điều này không liên quan đến việc bổ nhiệm lãnh đạo, mà là xu hướng chung của thị trường chứng khoán châu Á sau khi loạt cổ phiếu công nghệ Mỹ tụt dốc.