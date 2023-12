Sam Altman lần đầu xuất hiện sau ồn ào OpenAI

Sau khi trở lại vị trí CEO OpenAI, Sam Altman chia sẻ quan điểm bảo vệ trí tuệ nhân tạo trước những lo lắng về sự mất an toàn của công nghệ này.

Sam Altman, CEO OpenAI. Ảnh: Bloomberg.

Hôm 11/12, Sam Altman lần đầu tiên dự sự kiện sau ồn ào OpenAI CEO OpenAI bảo vệ cách tiếp cận của mình trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo, cho rằng “AI sẽ nâng tầm thế giới lên một tầm cao mới”.

Đồng thời, CEO OpenAI nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo sẽ thúc đẩy các lĩnh vực, từ chăm sóc sức khỏe đến giáo dục.

“Tất cả suy nghĩ về cách mà AI vượt quá tầm kiểm soát đều sai lầm, bạn không nên tưởng tượng xa hơn vì chúng tôi vẫn phát triển bất chấp những lo ngại từ giới truyền thông”, Sam Altman chia sẻ trong sự kiện của Operation Hope ở Atlanta, Mỹ.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi nỗ lực hết mình vì sự an toàn của thế giới. Tuy nhiên, OpenAI cũng tin rằng trí tuệ nhân tạo không thể tiếp tục phát triển nếu công nghệ này bị ràng buộc bởi sự an toàn”, CEO OpenAI nói thêm.

Ông Altman cho biết OpenAI đang cố gắng triển khai trí tuệ nhân tạo một cách công khai và rộng rãi, thay vì chỉ giữ công nghệ này trong phòng nghiên cứu.

Theo Bloomberg, tốc độ phát triển ChatGPT và các sản phẩm khác là vấn đề trọng tâm trong “cuộc đảo chính” diễn ra tại OpenAI vào tháng 11. Trong đó, quá trình Sam Altman bị sa thải và phục chức chỉ diễn ra trong vài ngày, khiến nhiều công ty công nghệ lớn tại Thung lũng Silicon sửng sốt.

Ngoài ra, Bloomberg nhận định rằng vấn đề tại OpenAI đã làm nổi bật những mối nguy hiểm tiềm tàng của một công nghệ có thể tái định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp, bao gồm cả lĩnh vực quân sự.

Trong khi đó, Sam Altman cho biết công ty đang tiếp tục đấu tranh với những lo ngại về sự mất kiểm soát đối với AI. Ông thông báo rằng bản thân và John Hope Bryant, người sáng lập tổ chức Hope sẽ đồng chủ trì một sự kiện về đạo đức AI trong thời gian tới.

“Mọi người rất lo lắng về sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo và tôi hiểu điều đó. Họ cần một người đứng ra để trình bày về rủi ro của AI. Thật không may, tôi sẽ trở thành người đó trong thời gian sắp tới”, CEO OpenAI nói.