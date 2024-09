Salah: 'Năm cuối của tôi với Liverpool'

Phát biểu sau trận, Salah cho hay: "Tôi đã trải qua một mùa hè tuyệt vời. Tôi có nhiều thời gian để cố gắng suy nghĩ những điều tích cực. Như bạn biết, đây là năm cuối của tôi với Liverpool. Tôi chỉ muốn tận hưởng việc chơi bóng. Tôi không muốn nghĩ về điều đó, nhưng cảm thấy thoải mái khi ra sân. Chúng ta sẽ xem điều gì có thể xảy ra vào năm tới".

"Công bằng mà nói, tôi đến trận đấu với suy nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng ra sân ở Old Trafford. Chưa có ai ở câu lạc bộ nói với tôi về vấn đề hợp đồng. Không sao cả, tôi sẽ chơi mùa giải cuối cùng của mình với Liverpool và chúng ta sẽ xem xét vào cuối mùa giải. Việc này không phụ thuộc vào cá nhân tôi", ngôi sao 32 tuổi nói thêm.

Theo The Athletic, Liverpool vẫn chưa đưa ra lời đề nghị gia hạn với Mohamed Salah. Tiền đạo người Ai Cập chỉ còn 1 năm hợp đồng với Liverpool. Mức lương Salah nhận được rơi vào khoảng 350.000 bảng mỗi tuần, chưa kể tiền thưởng.

Trước đó, Al Ittihad được cho là hỏi mua Salah với giá 150 triệu bảng nhưng Liverpool từ chối. Mùa trước, Salah duy trì khả năng săn bàn ấn tượng. Anh ghi 25 bàn và cung cấp thêm 14 kiến tạo trong 44 trận trên mọi đấu trường

Hiện tại, Salah tiếp tục khởi đầu ấn tượng ở mùa giải mới khi ghi bàn trong cả 3 chiến thắng trước Ipswich Town, Brentford và MU. Trên sân Old Trafford, anh còn có cú đúp kiến tạo. Cựu sao Chelsea đang đón nhận những thay đổi tích cực kể từ khi Arne Slot trở thành HLV trưởng Liverpool.

