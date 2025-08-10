Salah chỉ trích UEFA

Ngôi sao Liverpool Mohamed Salah công khai chỉ trích Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) sau thông báo tưởng niệm Suleiman al-Obeid - huyền thoại bóng đá Palestine được ví như “Pele”, nhưng không đề cập nguyên nhân anh thiệt mạng.

Salah vừa lên tiếng chỉ trích UEFA.

Theo Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA), al-Obeid, 41 tuổi, qua đời hôm 7/8 trong một vụ tấn công của Israel tại Gaza khi đang chờ nhận viện trợ nhân đạo. Trong sự nghiệp, anh ghi hơn 100 bàn thắng, có 24 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và sở hữu biệt danh “Pele Palestine”. al-Obeid để lại vợ và 5 con nhỏ.

UEFA đăng thông điệp trên X: “Vĩnh biệt Suleiman al-Obeid, ‘Pele Palestine’. Một tài năng mang hy vọng cho biết bao trẻ em, ngay cả trong thời khắc tăm tối nhất”.

Tuy nhiên, Salah - người nhiều lần kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Gaza - cho rằng lời chia buồn này là chưa đủ. Trên tài khoản X với hơn 19 triệu người theo dõi, tiền đạo 32 tuổi viết: “Các ông có thể nói cho chúng tôi biết anh ấy chết như thế nào, ở đâu và vì sao không?” Anh cũng đăng lại phản ứng này trên Instagram.

UEFA hiện chưa phản hồi trước chỉ trích của Salah.

Salah từ lâu thể hiện lập trường mạnh mẽ về tình hình nhân đạo ở Gaza. Năm 2023, sau vụ nổ tại bệnh viện al-Ahli Arab khiến gần 500 người thiệt mạng, anh kêu gọi cộng đồng quốc tế “ngăn chặn thêm những cuộc thảm sát, cho phép viện trợ nhân đạo khẩn cấp và đặt nhân tính lên hàng đầu”.

Theo thống kê của PFA, tính đến nay 421 cầu thủ ở Gaza thiệt mạng hoặc chết vì đói, trong đó có 103 trẻ em. Ngoài ra, 288 cơ sở thể thao bị phá hủy hoặc hư hại nặng.