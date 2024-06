Saigontourist Group 'chạy nước rút' đón 2 triệu lượt khách năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã đón trên 923.000 lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 7.770 tỷ đồng.

Saigontourist đặt mục tiêu tăng trưởng cao khi dòng khách quốc tế phục hồi. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai 6 tháng cuối năm 2024, đại diện Saigontourist Group cho biết trong 6 tháng qua, tổng công ty đã đón và phục vụ trên 923.000 lượt khách (tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2023), tổng doanh thu đạt trên 7.770 tỷ đồng (tăng 6,2% so cùng kỳ), tổng lãi gộp 1.936 tỷ đồng , (tăng 7,4% so với năm 2023).

Kết quả cho thấy hoạt động kinh doanh của đơn vị 6 tháng đầu năm nay có nhiều khởi sắc, từ lượt khách, doanh thu, lợi nhuận. Tại các loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú, lữ hành, ẩm thực, giải trí, hội nghị hội thảo,... đều ghi nhận sự tăng trưởng.

Đặt mục tiêu đón 2 triệu lượt khách trong cả năm 2024, thu về trên 16.500 tỷ đồng và tổng lãi gộp trên 4.330 tỷ đồng , tuy nhiên trong nửa năm qua công ty chỉ mới đón lượng khách đạt 46,15% chỉ tiêu đề ra.

Đón khách du lịch tàu biển là thế mạnh của Saigontourist. Trong ảnh là đoàn khách tàu Resort World One đến Côn Đảo đầu tháng 6. Ảnh: Saigontourist.

Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group, cho biết: “6 tháng cuối năm là mùa cao điểm 'chạy nước rút', chúng tôi tiếp tục chủ động các kịch bản kinh doanh nhằm kịp thời linh hoạt diễn biến thị trường, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng các nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường, ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm xanh, phát triển bền vững… nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra”.

Theo ông, việc sức mua còn yếu của thị trường vừa là áp lực cũng là động lực để toàn hệ thống phấn đấu.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu Saigontourist Group tiếp tục tiên phong triển khai chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trên toàn quốc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong mùa du lịch hè, du lịch cuối năm, tổng công ty đặt ra bài toán rà soát, tổ chức như thế nào để hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra. Bên cạnh việc thúc đẩy quảng bá quốc tế, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn còn đầu tư phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ, tối đa doanh thu, lợi nhuận, triển khai các giải pháp kinh doanh.