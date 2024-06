Saigon Expresso: Thi thể phụ nữ nước ngoài trong căn hộ ở TP.HCM

Ôtô bốc cháy dữ dội trên phố Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM có nữ phó giám đốc đầu tiên... là các tin tức đáng chú ý khác trong chuyên mục Saigon Expresso ngày 14/6.

Ngày 14/6/2024

Chi tiết mới vụ salon tóc bị tố ăn chặn tóc hiến. Ông Hạ Bá Chân - giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh - đã thông tin đến báo chí về việc bệnh viện tổ chức buổi hiến tóc là theo công văn của quỹ "Ngày mai tươi sáng" nhằm hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

Theo đó, 50 bộ tóc đủ tiêu chuẩn trao cho bệnh nhân là do quỹ "Ngày mai tươi sáng" chuẩn bị, còn toàn bộ 703 bộ tóc mới đang được đóng gói, bảo quản tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh chứ chưa bàn giao cho quỹ "Ngày mai tươi sáng".

Ngay sau khi bàn giao, bệnh viện sẽ có thủ tục hồ sơ đầy đủ và để salon tóc phân loại, sàng lọc rồi mới đem tặng bệnh nhân. Salon tóc bị tố ăn chặn hàng trăm bộ tóc trước đó cũng cho biết sẽ sớm lên bài đính chính.

Phát hiện thi thể người ngoại quốc trong căn hộ chung cư. Một phụ nữ mang quốc tịch Singapore ngày 13/6 được phát hiện đã chết trong một căn hộ chung cư The Goldview (đường Bến Vân Đồng, Phường 1, Quận 4, TP. HCM). Thông tin ban đầu, chủ căn hộ này không có hợp đồng cho thuê căn hộ và lịch sử sử dụng thẻ thang máy của căn hộ lần cuối vào 22h20 ngày 31/1. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 4 đang phối hợp cùng Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ôtô đang chạy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Hà Nội. Khoảng 15h10 hôm 13/6, ôtô mang biển số 30A đang lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi đường Láng (TP Hà Nội) thì phần nắp capo bất ngờ bốc khói. Nhận thấy sự bất thường, lái xe đã điều khiển xe vào bên đường, sau đó chiếc xe bùng cháy với cột khói cao hàng chục mét. Vụ cháy đã khiến nội thất ôtô hư hỏng nặng, không ghi nhận thương tích về người.

Dự báo thời tiết ngày 14/6. Thời tiết TP.HCM và Nam Bộ dự kiến có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Giá xăng quay đầu tăng. Từ 15h ngày 13/6, giá xăng E5 RON 92 tăng 170 đồng/lít, còn xăng RON 95 tăng 260 đồng/lít. Như vậy, giá bán lẻ tối đa của mặt hàng xăng lần lượt là 21.310 đồng/lít đối với xăng E5 RON 92 và 21.230 đồng/lít đối với xăng RON 95.

Đại học Quốc gia TP.HCM có nữ phó giám đốc đầu tiên. Theo quyết định ngày 12/6 của Thủ tướng Chính phủ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Với quyết định này, GS.TS Mai trở thành nữ phó giám đốc đầu tiên trong lịch sử Đại học Quốc gia TP.HCM. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ban giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM hiện có PGS.TS Vũ Hải Quân giữ chức giám đốc và 2 phó giám đốc gồm PGS.TS Nguyễn Minh Tâm và GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai.

Hai em bé chào đời cùng vòng tránh thai của mẹ. Các bác sĩ khoa Sản 1, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, cho biết vừa đỡ sinh thành công 2 em bé chào đời khi trong tử cung của người mẹ vẫn còn vòng tránh thai.

Theo bác sĩ, em bé chào đời khi trong tử cung người mẹ vẫn còn vòng tránh thai vốn đã là điều hiếm gặp, liên tiếp thực hiện phẫu thuật 2 ca như vậy trong cùng một buổi sáng là sự trùng hợp hy hữu từ trước đến nay.

Giám đốc buôn lậu 81 lô hàng thịt trâu có giá trị hàng triệu USD. Bị cáo Đoàn Mạnh Dương (SN 1984, giám đốc công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương) bị truy tố về cả 3 tội: "Buôn lậu", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán trái phép hóa đơn".

Trong tổng số 106 lô hàng mà công ty Tân Đại Dương mở tờ khai hải quan, bị cáo Đoàn Mạnh Dương đã buôn lậu 81 lô hàng thịt trâu với khối lượng hơn 2.356 tấn.

81 lô hàng này có giá trị khai báo hải quan là hơn 4,9 triệu USD ; công ty ông Dương thanh toán hơn 10,7 triệu USD , chênh lệch hơn 5,4 triệu USD . Cáo trạng xác định, số tiền Nhà nước thất thoát thuế là hơn 16,5 tỷ đồng .

Đề nghị kỷ luật nữ chủ tịch huyện bị lừa mất 171 tỷ đồng . Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị xử lý kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch về vi phạm “kê khai tài sản không trung thực”.

Hiện cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ bà Hương bị một nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật lừa đảo chiếm đoạt hơn 171 tỷ đồng .

Thủy triều đỏ rực rỡ lần đầu xuất hiện ở biển Phú Quốc. Ngày 13/6, lãnh đạo UBND xã Thổ Châu (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết khu vực bãi Mun, phía Tây Nam đảo Thổ Châu vừa xuất hiện hiện tượng thuỷ triều đỏ rộng khoảng 1.000 m2.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 12/6, hiện tượng thuỷ triều đỏ được người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương. Đây cũng là lần đầu tiên nơi đây ghi nhận hiện tượng này. Đến ngày 13/6, vùng biển nhạt màu hơn và diện tích bị ảnh hưởng cũng thu hẹp.