Saigon Expresso: Cô gái bắt cóc 2 bé gái ở TP.HCM nhận án 9 năm tù

Cô gái bắt cóc 2 bé gái ở TP.HCM nhận án 9 năm tù, Gil Lê và Xoài Non vướng tin đồn hẹn hò, Công an đột kích các cơ sở kinh doanh "khí cười" ở TP.HCM... là những thông tin nổi bật.

Ngày 8/8/2024

Cô gái bắt cóc 2 bé gái ở TP.HCM nhận án 9 năm tù. Trưa 7/8, Tòa Gia đình và người chưa thành niên tuyên phạt bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) mức án 9 năm tù về hành vi bắt cóc 2 bé gái ở quận 1 (TP.HCM). Cụ thể, bị cáo Vi phải chịu 3,5 năm tù về tội "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm" và 5,5 năm tù về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi". Đồng thời, tòa buộc bị cáo bồi thường cho nạn nhân số tiền 80 triệu đồng.

TP.HCM tuyển thêm 1.400 học sinh lớp 10. Ngày 7/8, Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin toàn thành phố tuyển được khoảng 1.400 thí sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10. Tổng chỉ tiêu tuyển bổ sung của Sở là hơn 2.200 học sinh nên hiện vẫn còn thừa khoảng 800 suất. Trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay, Sở đã có nhiều cải tiến để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Ví dụ, thí sinh điểm cao nhưng trượt 3 nguyện vọng do đặt sai vẫn tiếp tục được học tại các trường công lập trên địa bàn thành phố.

Gil Lê và Xoài Non vướng tin đồn hẹn hò. Ngày 7/8, video ghi lại tương tác thân mật của Gil Lê và Xoài Non lan truyền làm dấy lên nghi vấn 2 người hẹn hò. Trong video, hai người có nhiều cử chỉ thân thiết, thậm chí hôn môi. Tuy nhiên, cả hai giữ im lặng về nghi vấn nói trên. Gil Lê và Xoài Non gặp nhau trong sự kiện vào đầu năm 2024. Đến khoảng tháng 7, hai người dần trở nên thân thiết và xuất hiện cùng nhau nhiều hơn. Trong khi đó, Xoài Non và Xemesis lộ dấu hiệu rạn nứt từ tháng 5. Đến tháng 6, họ xác nhận ly hôn.

Sự thật về tin đồn hẹn hò của Phương Thanh và MONO. Chiều 7/8, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ nhắc đến ca sĩ MONO: "Nguyễn Việt Hoàng xuất hiện 2, 3 năm nay trong showbiz với cái tên MONO. Cụ xuất hiện cái Nàng cướp được Cụ luôn. Chúc Cụ hành trình sắp tới thành công rực rỡ. Thuận theo tự nhiên, được hết luôn nha". Nữ ca sĩ còn đăng kèm những tấm ảnh cùng MONO trong lúc đi chơi riêng khiến người hâm mộ nghi ngờ.

3 giờ sau, nữ ca sĩ lên tiếng giải thích: "Em chúc MONO kỷ niệm 2 năm ngày ra mắt với khán giả 7/8/2022 - 7/8/2024 rồi post hình trong liveshow thôi mà. Em có nói gì thêm nữa đâu sao rùm beng dữ vậy trời". Nhiều người chỉ ra 2 từ "cụ" và "nàng" là biệt danh mà Phương Thanh và MONO gọi nhau khi hợp tác ở ca khúc Xuân Hạ Thu Đông.

Công an đột kích các cơ sở kinh doanh "khí cười" ở TP.HCM. Ngày 7/8, Công an TP.HCM cho biết Công an quận 7 đang lập hồ sơ, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh khí cười trái phép trên địa bàn. Trước đó, tổ công tác của Công an TP.HCM và Công an quận 7 đã kiểm tra các địa điểm kinh doanh có điều kiện hoạt động phức tạp về ma túy, shisha, bóng cười trên địa bàn và phát hiện hàng loạt cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

TP.HCM có mưa rào và giông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, TP.HCM có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập cục bộ. Sáng và chiều, nhiệt độ cao nhất TP.HCM ở trong khoảng 32-33 độ C. Tối và đêm, nhiệt độ thành phố dao động trong khoảng 26-28 độ C, tăng 1 độ so với hôm trước.