Sai phạm trong sử dụng tài nguyên nước ở An Giang

Ngày 20/3, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015, liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang.

Vụ án được phát hiện thông qua công tác nghiệp vụ, trên cơ sở phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh An Giang. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các vi phạm trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV xác định tài nguyên nước là nguồn lực chiến lược, cần được quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả nhằm phục vụ phát triển kinh tế bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Việc để xảy ra thất thoát, lãng phí không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm suy giảm hiệu quả quản trị tài nguyên quốc gia.

Vì vậy, việc khởi tố vụ án nhằm thực hiện nghiêm nguyên tắc “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, qua đó siết chặt kỷ cương pháp luật trong quản lý tài sản công, đặc biệt là các nguồn tài nguyên thiết yếu.

Cục An ninh kinh tế Bộ Công an đã bàn giao hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản nhà nước bị thất thoát theo quy định pháp luật.