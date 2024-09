Sai lầm về Benzema

Rạng sáng 28/9 (giờ Hà Nội), Karim Benzema tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của một siêu sao khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, giúp Al-Ittihad đè bẹp Al Khaleej với tỷ số 4-1 tại vòng 5 Saudi Pro League.

Pha lập công ở phút 49 của tiền đạo người Pháp không chỉ là bàn mở tỷ số quan trọng, mà còn là ngòi nổ cho cơn mưa bàn thắng của đội chủ nhà. Khả năng dứt điểm lạnh lùng và nhãn quan chiến thuật tinh tế của Benzema một lần nữa khiến các fan bóng đá phải trầm trồ.

Với 6 bàn thắng sau 5 trận gần nhất, Benzema đang có một khởi đầu như mơ tại Saudi Pro League mùa 2024/25. Hat-trick vào lưới Al-Wehda hôm 15/9 trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho phong độ cao của anh.

Hiện tại, tiền đạo người Pháp xếp thứ hai trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu, chỉ kém Aleksandar Mitrović đúng 2 bàn. Trên bảng xếp hạng Saudi Pro Lea mùa 2024/25, Al-Ittihad cũng tạm vươn lên dẫn đầu với 12 điểm, nhưng đá nhiều hơn Al Hilal 1 trận.

So với năm đầu tiên chơi bóng tại Saudi Arabia, Benzema hoàn toàn lột xác. Mùa 2023/24, cựu ngôi sao Real Madrid chỉ có 9 bàn sau 21 trận. Thành tích khiến anh bị chỉ trích rất nhiều. Có người còn cho rằng Benzema không cho thấy được sự tận hiến với CLB.

Nhưng gió đổi chiều trong năm thứ hai Benzema khoác áo Al-Ittihad. Ghi 6 bàn sau 5 trận tại Saudi Pro League, ngôi sao 36 tuổi chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số và bản thân vẫn đang là một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc thế giới.

