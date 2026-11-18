Barcelona thiếu quy trình tuyển dụng thống nhất, để nhiều cá nhân can thiệp vào chính sách chuyển nhượng, đặc biệt dưới thời chủ tịch Josep Maria Bartomeu.

Quy trình tuyển dụng cầu thủ tại Barca khá lộn xộn. Một số câu lạc bộ, như Olympique Lyon hay Liverpool, có một nhóm chuyên gia ra quyết định về việc chọn mua cầu thủ nào. Barca không có một cơ chế chính quy như vậy. Những vị lãnh đạo trong câu lạc bộ đôi khi vận động mua về những cầu thủ khác nhau, thường là không bận tâm tới ý kiến của chính huấn luyện viên trưởng. Đặc biệt, những ứng viên cho vị trí chủ tịch thường cam kết sẽ mua về vài ngôi sao cụ thể, nếu thắng cử. Ngoài ra, một số nhà tài trợ hay người đại diện (trong đó có Pere, em trai của Pep Guardiola) cũng có thể gây ảnh hưởng trong vấn đề này. Cuối cùng là ý kiến của vị giám đốc thể thao, cũng như một số cầu thủ quan trọng trong đội, nhất là các siêu sao như Messi.

Trong giai đoạn 2014-2020, người chịu trách nhiệm chính trên danh nghĩa về chính sách chuyển nhượng thất bại của Barcelona là Josep Maria Bartomeu - người vốn chẳng có kinh nghiệm gì trong việc này. Bartomeu là một người đàn ông hiền lành dễ chịu, vận hành một công ty gia đình chuyên sản xuất ống lồng (thiết bị chuyển hành khách từ cửa hành khách lên máy bay). Năm 2003, ông ta tham gia hội đồng quản trị Barcelona, phụ trách mảng bóng rổ, bóng ném và hockey trên cỏ. Do mâu thuẫn với chủ tịch Laporta, ông ta từ nhiệm hai năm sau đó, rồi quay lại năm 2010 trong một vai trò thầm lặng hơn là phó chủ tịch. Lúc này chủ tịch là Sandro Rosell, một người bạn cùng trường với ông ta tại Trường kinh doanh ESADE.

Tháng 1/2014, Rosell từ chức vì những vấn đề pháp lý trong thương vụ mua cầu thủ Neymar, và bỗng nhiên người cộng sự trung thành của ông ta là Bartomeu trở thành chủ tịch.

Ông Josep Maria Bartomeu (trái) giữ chức chủ tịch Barcelona giai đoạn 2014-2020, thời kỳ chính sách chuyển nhượng của CLB bộc lộ nhiều bất cập. Ảnh: German Parga/Reuters.

Vấn đề ở chỗ ông chủ tịch này không biết cách tiêu tiền. Ông ta hiểu biết rất hạn chế về bóng đá và kinh doanh bóng đá. Giám đốc thể thao khi đó là cựu thủ môn Andoni Zubizarreta thì có hiểu biết về những lĩnh vực này - chính "Zubi" đã mua về những cầu thủ Neymar, Suarez, Rakitic và thủ môn Marc-Andre Ter Stegen - nhưng Bartomeu sớm sa thải ông ta, và ngài chủ tịch còn sa thải 3 giám đốc thể thao khác trong 5 năm sau đó. Bartomeu và một số thành viên hội đồng quản trị khác - những người cũng mới tham gia ngành bóng đá - bắt đầu chủ động tham gia vào những giai đoạn đầu của quá trình chuyển nhượng. Đôi khi, họ còn tự mình liên hệ với một vài cầu thủ họ muốn mua về, mà không thông báo cho những người khác trong ban lãnh đạo biết. Khi vài "sếp" cùng tiếp xúc với một cầu thủ mục tiêu, kết quả sẽ là sự lúng túng và hỗn loạn.

Hãy so sánh cách tiếp cận tương đối rườm rà và ngây thơ này với phong cách của bộ đôi quyền lực lọc lõi tại Real Madrid: Chủ tịch Florentino Perez và nhà tư vấn trầm tĩnh của ông ta là Giám đốc Điều hành Jose Angel Sanchez, một người từng học chuyên ngành triết học.